Roma-Juventus, il pronostico: chi vincerà la sfida dell'Olimpico?

Scontro diretto in chiave Champions, quello che si disputerà domenica 9 gennaio alle 18.30 allo stadio Olimpico. La Roma di Mourinho, reduce dal ko di San Siro contro il Milan, ospiterà la Juventus di Allegri, che nell'ultimo turno si è dovuta accontentare del pareggio contro il Napoli, nella gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi occupano al momento il sesto posto in classifica a pari merito con Fiorentina e Lazio con i loro 32 punti, mentre i bianconeri sono quinti a quota 35. Per entrambe le formazioni, quindi, sarà vietato sbagliare per non perdere ulteriore contatto dalle prime quattro posizioni.

Roma-Juventus, come arrivano alla sfida i giallorossi

La Roma, nelle ultime due giornate, ha raccolto appena un punto. Prima del ko contro il Milan, era infatti arrivato solamente un pareggio contro la Sampdoria. I giallorossi, nel corso della stagione, non sono mai riusciti a trovare quella giusta continuità di rendimento necessaria per ambire ad obiettivi prestigiosi, alternando in maniera quasi equa vittorie e sconfitte (dieci successi ed otto ko fin qui, oltre a due pareggi). Quella contro la Juventus sarà una prova decisiva per testare le reali potenzialità della truppa di Mourinho.

Roma-Juventus, come arrivano alla sfida i bianconeri

La Juventus, prima del pareggio contro il Napoli, aveva raccolto due vittorie consecutive contro Bologna e Cagliari. La formazione di Allegri, il cui punto debole, fin qui, è stata la fase offensiva, non perde dallo scorso 27 novembre, quando venne superata all'Allianz Stadium per 1-0 dall'Atalanta. Da allora, per i bianconeri, quattro vittorie e due pareggi.

Roma-Juventus, il pronostico

È una sfida che si preannuncia quindi quanto mai equilibrata ed incerta quella tra Roma e Juventus, con entrambe le squadre che hanno le potenzialità per prevalere sugli avversari. I giallorossi, dalla loro, potranno però contare sul fattore campo e, per questo, partono in leggero vantaggio nel pronostico sulla Vecchia Signora, ma il risultato più probabile, a nostro parere, è il pareggio.