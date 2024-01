Roma - Juventus, Supercoppa Serie A Femminile: dove vedere la partita in diretta

Sarà una Supercoppadi dimensione globale. Il match in programma domani - domenica 7 genaio - allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona tra Roma e Juventus (calcio d'inizio alle ore 15.15 e diretta tv su Rai 2, streaming su RaiPlay) e che assegnerà il primo titolo del 2024 sarà infatti trasmesso in 158 Paesi in tutto il mondo grazie all'accordo con S&T Sports. Le campionesse d'Italia cercheranno di conquistare il secondo titolo consecutivo dopo quello vinto nel novembre del 2022 a Parma; la Juventus, invece, ha già vinto la Supercoppa a Cesena nell'ottobre del 2019, a Chiavari nel gennaio del 2021 e a Frosinone nel gennaio del 2022.

In tribuna, tra gli altri, saranno presenti anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il segretario generale Marco Brunelli. Nell'intervallo, Gravina porterà il suo personale ricordo di Gianluca Vialli, voluto dallo stesso presidente federale nel ruolo di capodelegazione della Nazionale: il settore Distinti dello stadio 'Giovanni Zini' sarà infatti intitolato a Vialli, del quale oggi - 6 gennaio - ricorre il primo anniversario della scomparsa.

Ad assistere alla Supercoppa Frecciarossa ci sarà anche il commissario tecnico della Nazionale femminile Andrea Soncin che, assieme al suo staff (Viviana Schiavi, Alessandro Turone, Maurizio Peccarisi, Mattia Toffolutti e Giuseppe Mammoliti) sarà protagonista in mattinata di un incontro di aggiornamento organizzato dall'AIAC dal titolo: "Da Italia-Spagna a Spagna-Italia, contrapposizioni e strategie", in programma presso la Sala Zannoni del Comune di Cremona (Via del Vecchio Passeggio, 1) dalle 11 alle 13.