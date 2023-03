Roma, infortunio Karsdorp. Condizioni e tempi di recupero

Più che pioggia, sul bagnato arriva un acquazzone. A complicare ulteriormente i piani di una Roma falciata dalle squalifiche, arriva infatti la notizia dell’operazione a cui si è dovuto sottoporre Rick Karsdorp. L’esterno olandese, rientrato in pianta stabile nelle rotazioni di Mourinho dopo le esclusioni di inizio 2023 e la mancata cessione nella finestra invernale di mercato, è finito sotto i ferri a causa di una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro. L’intervento è stato eseguito a Saint Moritz, peraltro a tre giorni di distanza da un’altra operazione affrontata a Villa Stuart per la riduzione della frattura delle ossa nasali, riportata in uno scontro nella gara di andata di Europa League contro la Real Sociedad. Il giocatore giallorosso resterà lontano dai campi per tutto il mese di aprile: uno stop che si va ad aggiungere a quelli già affrontati in passato durante la sua permanenza nella Capitale, per una pulizia del menisco destro, una rottura del legamento crociato ed un altro problema al menisco del ginocchio sinistro.

Una situazione emergenziale che obbligherà José Mourinho a dover varare, obbligatoriamente, una difesa inedita in occasione della sfida contro la Sampdoria, proposta dal calendario alla ripresa della Serie A dopo la pausa per le nazionali. Mancheranno infatti Mancini, Ibanez e Kumbulla, tutti fermati dal giudice sportivo, e la squalifica di Cristante impedirà al tecnico lusitano di spostare il centrocampista della nazionale in posizione arretrata, come centrale difensivo, mossa già effettuata in passato. L’assenza di Karsdorp limiterà ulteriormente il ventaglio di soluzioni: possibile un ritorno alla difesa a quattro, ormai definitivamente abbandonata da Mou, con Celik a destra e Spinazzola a sinistra ed in mezzo Smalling e Llorente. Ma la coppia anglo-spagnola potrebbe anche essere affiancata da Matic nella canonica retroguardia a tre, vista la duttilità del mediano serbo che in passato ha ricoperto questo ruolo, oltre che da Celik il quale potrebbe riciclarsi come braccetto di destra. Meno probabile, invece, l’utilizzo dal 1’ di qualche giovane della squadra Primavera.