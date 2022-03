Roma-Lazio 3-0: tabellino e dove vedere gli highlights

La Roma stravince il Derby contro la Lazio per tre a zero. Non c’è partita nella stracittadina che i giallorossi dominano già dal primo minuto quando trova il gol del vantaggio con Abraham. La squadra di Mou costruisce la vittoria in un primo tempo feroce, cattivo e cinico. Tre gol (favoloso quello su punizione di Pellegrini), legni, un controllo totale del gioco che non lascia scampo alla Lazio. I biancocelesti di Sarri non riescono a trovare il filo, e passivi subiscono il dominio giallorosso. Preoccupante la prestazione della Lazio arrivata dopo una settimana intera di preparazione come piace a Sarri. Mou batte il rivale sul piano del gioco e nella preparazione mentale della partita. Il Derby è giallorosso.

Articolo su Roma Today

Il tabellino

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Smalling 6,5, Ibanez 6,5; Karsdorp 7, Cristante 6,5, Oliveira 6,5 (dall’80 Veretout s.v.), Zalewski 7 (dal 74’ Vina s.v.); Pellegrini 7,5 (dall’86’ Bove s.v.), Mkhitaryan 7; Abraham 8,5. All.: Mourinho 8.

Lazio (4-3-3): Strakosha 5; Hysaj 4,5 (dal 52’ Lazzari 5,5), Luiz Felipe 4, Acerbi 5, Marusic 5; Milinkovic 5, Luis Alberto 5, Leiva 5 (dal 65’ Cataldi 5); Felipe Anderson 5 (dal 65’ Romero 5,5), Immobile 5,5, Pedro 5,5. All.: Sarri 4.

Marcatori: 1’, 22’ Abraham (R), 40’ Pellegrini (R).

Ammoniti: Karsdorp (R), Mancini (R), Zalewski (R), Oliveira (R); Patric (L dalla panchina), Pedro (L), Leiva (L).

Arbitro: Irrati.

Roma - Lazio 3-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Roma - Lazio 3-0 giocata domenica 20 marzo sono disponibili su Sky Sport