Derby della capitale: come Roma e Lazio approcciano al match

Roma in Europa League e Lazio in Conference. La tappa di avvicinamento alla prima sfida della capitale per la stagione 2022/2023 regala un singolare...arrocco continentale fatto dalle protagoniste del derby dell’Olimpico. I giallorossi, in virtù del successo in rimonta sul Ludogorets, accedono agli spareggi per essere inseriti nel tabellone principale di Europa League, nel turno dei sedicesimi che vedrà protagonista anche la squadra biancoceleste però in Conference. La sconfitta in Olanda, infatti, fa retrocedere la squadra di Sarri nel terzo torneo europeo, nel quale proverà ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro proprio dopo quello della formazione di Mourinho, detentrice del trofeo.

E’ proprio nello...scambio di coppe che ha ufficialmente preso il via il week-end che condurrà alla stracittadina. All’insegna delle frecciate, come tradizione vuole: a cominciare da José Mourinho che riconosce alla Lazio il ruolo di favorita per la vittoria della Conference sebbene “Tare non vuole perché non gli piace questa competizione”. Chiaro riferimento all’affermazione del d.s. biancoceleste il quale a fine ottobre – nel corso di un intervento alla LUISS di Roma in occasione di un convegno – etichettò la competizione continentale varata nel 2021 come la coppa dei perdenti. Una manciata di pepe ad una pietanza già abbastanza saporita, insomma: anche perché, a differenza di quanto accaduto ad esempio lo scorso anno, la supersfida romana vede le due contendenti in lotta non più per le posizioni di rincalzo, ma sulla soglia dell’attico vista podio, con l’Atalanta ed il Milan – rispettivamente seconde e terze – a portata di tiro.

Di sicuro, molto diverso è il modo in cui giallorossi e biancocelesti si trovano ad approcciare al match dell’Olimpico. Per la Roma doppia vittoria in Europa League - con tanto di rimonta dallo 0-1 nella sfida decisiva contro i bulgari – inframmezzata dal blitz a Verona, per la Lazio la debacle casalinga contro la Salernitana (che ha interrotto una eccellente striscia di risultati utili e clean sheet) ed a stretto giro di posta la delusione di Rotterdam. E differente è anche il...pacchetto azionario legato ai singoli giocatori: in netto rialzo quello di Mourinho, che in previsione del derby ha recuperato Matic – tra i migliori contro il Ludogorets – e lucidato Zaniolo, mattatore nel match di giovedì, e potrà contare su elementi freschi come Mancini, Zalewski e Cristante (per gli ultimi due solo uno spezzone di partita). Sarri invece dovrà fare i conti con l’assenza pesante di Milinkovic-Savic, squalificato tra mille poemiche, ed è in attesa di buone notizie sul fronte Immobile, per cui filtra un moderato ottimismo sebbene sia complesso ipotizzare un impiego per tutti i 90’. Intanto, è già pronta a scalare la hit parade delle frasi che accompagnano le stracittadine la gettonatissima dichiarazione “Il derby lo vince chi non è favorito”. Con precedenti infausti, lista infortunati, ultimi risultati e stato di forma a costituire argomentazioni da apportare per cercare, quindi, di non essere considerata tale.