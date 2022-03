Roma-Lazio: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tutto pronto per la seconda stracittadina della capitale in stagione, puntata numero 194 scavando indietro nel tempo e contando anche amichevoli e tornei non ufficiali. Si riparte dal 3-2 per i biancocelesti nella gara di andata, e dal positivo trend delle due formazioni nell’ultimo scorcio di campionato: i giallorossi – freschi di qualificazioni ai quarti di finale di Conference League – sono imbattuti da otto turni in serie A con quattro vittorie e quattro pareggi, la Lazio può contare su una ritrovata solidità difensiva, visto che nei primi cinque tornei continentali solo la Real Sociedad nella Liga ha ottenuto più clean sheets dall’inizio del 2022 (sette contro i sei dei biancocelesti maturati nelle ultime otto uscite del campionato). E’ inoltre un derby dai risvolti...europei, visto che le squadre sono divise da un punto ed in battaglia per un quinto posto attualmente occupato dalla Lazio con la Roma che insegue attardata di una lunghezza. Il tutto senza contare la bella sfida a distanza tra i due condottieri: Maurizio Sarri potrebbe diventare il primo allenatore a vincere i suoi primi due derby della capitale in Serie A dai tempi di Sven-Göran Eriksson nella stagione 1997/98, mentre José Mourinho il primo tecnico giallorosso a perdere i suoi primi due da Luis Enrique nel torneo 2011/12.

Roma- Lazio, le scelte di Mourinho

Giallorossi in apprensione per le condizioni di Pellegrini, alle prese con un attacco febbrile, resta in preallarme Sergio Oliveira che potrebbe prenderne il posto nel cuore del centrocampo il quale prevede anche Cristante e Mkhitaryan al rientro dalla squalifica e l’iniziale rinuncia a Veretout. Sui binari laterali si accoderanno Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra, ma restano in piedi le candidature di Vina per un assetto più abbottonato ed El Shaarawy per uno più spregiudicato. Davanti spazio al bomber Abraham ed a Zaniolo, mentre la retroguardia non dovrebbe subire variazioni: a coprire Rui Patricio ci saranno Mancini, Smalling ed Ibanez, sebbene anche Kumbulla reclami spazio dal 1’.

Roma-Lazio, le scelte di Sarri

I dubbi del tecnico sono perlopiù correlati all’impianto difensivo: Radu verso il forfait, per cui sulle fasce i principali candidati sono Hysaj e Patric con Lazzari come alternativa, e la coppia centrale formata da Luiz Felipe ed Acerbi. Non dovrebbero esserci novità in mediana, con il terzetto formato da Luis Alberto, Milinkovic-Savic e Lucas Leiva ed a partire dalla panchina Cataldi e Basic. Scontato il tridente: Pedro rimpiazzerà lo squalificato Zaccagni, Felipe Anderson sul versante opposto ed al centro del fronte offensivo capitan Immobile. Tra i pali Strakosha.

Roma-Lazio , le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Pellegrini, Zalewski, Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Lazio (4-3-3): Strakosha, Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Roma-Lazio , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Lazio sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.