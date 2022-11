Roma-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il piatto forte della tredicesima di andata è costituito dal derby dell’Olimpico. Mai banale, sempre sentitissimo, dai toni agonistici a volte molto accesi (nell'era dei tre punti a vittoria, la sfida tra Roma e Lazio è quella che ha visto più cartellini rossi in Serie A: 35 espulsioni in 56 incontri) ed in più, quest’anno, anche con risvolti importanti legati alla graduatoria, decisamente migliore per ambedue le squadre rispetto al torneo passato, considerando il +6 dei giallorossi ed il +3 dei biancocelesti nel raffronto con le prime dodici giornate del campionato 2021/2022. Favorevole alla Roma il bilancio della stracittadina da squadra ospitante: negli ultimi 24 incroci, 14 le vittorie ed otto i pareggi, con due sole sconfitte risalenti a marzo 2012 ed aprile 2017. Il precedente più recente è il 3-0 con cui la formazione di Mourinho conquistò il derby di ritorno della scorsa Serie A, mentre la Lazio si è invece imposta nei due confronti dell’Olimpico disputati nel girone di andata. La gara di domani pomeriggio sarà la numero 178 tra massima serie e Coppa Italia: 63 le volte in cui si è tinta di giallorosso, 48 di biancoceleste e 63 i pareggi.

Roma- Lazio , le scelte di Mourinho

Per la supersfida dll’Olimpico, l’allenatore portoghese ripartirà dal consolidato assetto difensivo che prevede Rui Patricio tra i pali, protetto dal terzetto titolare composto da Ibanez, Smalling e Mancini. Più incertezza a centrocampo: nel cuore della mediana riprenderà dal 1’ il suo posto Cristante, il quale potrebbe essere affiancato dal recuperato Matic – già in campo giovedì - oppure da un Camara obbligato così agli straordinari, mentre sugli esterni si rivedrà Zalewski a correre sul binario sinistro con Karsdorp impiegato sul versante opposto. Sicura la presenza di Zaniolo, che assieme a capitan Pellegrini opererà in appoggio ad Abraham, sebbene Belotti costituisca una solida alternativa all’attaccante inglese, nell’ultimo periodo meno efficace in zona gol. Tra le eventualità maggiormente percorribili, l’utilizzo nel corso della sfida di un El Shaarawy apparso in palla nelle ultime uscite.

Roma- Lazio , le scelte di Sarri

Capitan Immobile dovrebbe figurare nell’elenco dei convocati, ma il rischio di una recidiva impone cautela in merito ad un suo utilizzo anche a gara in corso. Probabile, pertanto, che il Comandante Sarri punti sul tridente formato da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni, con Cancellieri a dare man forte nel prosieguo del derby. Con l’assenza di Milinkovic-Savic, a centrocampo si va verso l’utilizzo dal 1’ di Cataldi, Vecino e Luis Alberto, partiti dalla panchina a Rotterdam. Logica che verrebbe applicata anche in difesa, dove la coppia centrale sarà formata da Romagnoli e Casale, sebbene rimanga viva la candidatura di Patric. Scontato l’impiego di Marusic nella fascia laterale, con Lazzari sul fronte opposto della retroguardia. Tra i pali Provedel.

Roma-Lazio, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski, Zaniolo, Pellegrini, Abraham. All. Mourinho

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Vecino, Cataldi, Luis Alberto, Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

Roma- Lazio , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Lazio sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.