Roma-Lazio, formazioni e dove vedere il derby in diretta tv e streaming

La stracittadina della Capitale ha già varcato la soglia delle 180 puntate, eppure quella di aprile 2024 avrà un sapore del tutto speciale. Il match dell’Olimpico propone la sfida tra due squadre che rispetto all’ultimo incrocio – lo scorso gennaio in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia – hanno entrambe cambiato timoniere. Lo “switch” in casa Roma ha indubbiamente dato gli effetti sperati, visto che con Daniele De Rossi in panchina i giallorossi sono arrivati a quota 23 punti in dieci partite ed hanno superato due turni di Europa League, regalandosi il derby nei quarti contro il Milan (gara di andata a San Siro giovedì prossimo). Di fronte una Lazio che ha salutato l’arrivo di Tudor con una vittoria in campionato contro la Juventus e la successiva sconfitta in Coppa Italia contro i bianconeri nella semifinale di andata. Un eventuale successo significherebbe centrare la terza vittoria consecutiva – contando anche l’affermazione a Frosinone arrivata con Martusciello in panchina – ed accorciare ulteriormente le distanze dal quinto posto, occupato dalla Roma, ora avanti di sei lunghezze. Lo storico recente è tinto di biancoceleste: tre vittorie ed un pari della Lazio in quattro incontri tutti conclusi senza subire reti.

Roma-Lazio, le scelte di De Rossi

Perso Ndicka per squalifica e con Azmoun ancora fermo ai box per un problema tendineo al ginocchio sinistro, il tecnico giallorosso ritrova capitan Pellegrini, il quale riprenderà il suo posto a centrocampo nel reparto che contemplerà anche Cristante e Paredes dal primo minuto. Nessun problema per Dybala, abile ed arruolato per supportare Lukaku ed El Shaarawy sul versante offensivo. In difesa, prende corpo la candidatura di Llorente per affiancare Mancini al centro della retroguardia, in vantaggio su Smalling ed Hujsen eventualmente in ballottaggio per un posto dal primo minuto nel caso in cui venga proposta una difesa a tre. Sugli esterni, Celik viaggia verso la titolarità spingendo Karsdorp in panchina mentre Kristensen è rientrato in gruppo e potrebbe essere nuovamente impiegato in alcune rotazioni. Sul settore sinistro si rivede Spinazzola che però non sembra avere ancora sufficiente tenuta sulla distanza, probabile pertanto che sarà Angeliño a partire dall’inizio. Tra i pali, ancora Svilar.

Roma-Lazio, le scelte di Tudor

Al gruppo si sono riaggregati Rovella e Pellegrini, che stanno definitivamente smaltendo i problemi fisici che li avevano fermati, a differenza di Zaccagni, Lazzari e Provedel che saranno costretti a fare da spettatori al derby. A protezione di Mandas dovrebbero schierarsi Romagnoli, Gila e Casale, con quest’ultimo insidiato da Patric ritornato tra i disponibili. Sui binari laterali ancora Felipe Anderson e Marusic, mentre a prendere posto nel cuore della mediana Guendouzi e Cataldi sono in vantaggio su Vecino. Dubbio Immobile-Castellanos per il vertice offensivo di reparto avanzato che godrà del supporto di Luis Alberto e di un Kamada pronto al rilancio dal primo minuto, insidiato però da Isaksen.

Roma-Lazio, le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Svilar, Celik, Mancini, Llorente, Angeliño, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Lazio (3-4-2-1): Mandas, Casale, Gila, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Cataldi, F. Anderson, Luis Alberto, Kamada, Immobile. All. Tudor

Roma-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Lazio, in programma sabato 6 aprile alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.