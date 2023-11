Roma-Lecce, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L’Olimpico prova a spingere la Roma in una settimana delicata, che si apre con il match casalingo contro il Lecce. I 14 punti in dieci giornate finora messi in cassaforte dai giallorossi costituiscono il peggior risultato mai ottenuto nelle ultime dieci stagioni: un motivo in più per approcciare nel modo corretto alla sfida contro i salentini, preludio alla trasferta di Praga di Europa League (che giovedì potrebbe in caso di vittoria garantire il primo posto nella Pool G della competizione) e soprattutto al derby capitolino in calendario domenica prossima alle 18. La formazione pugliese ha decisamente frenato dopo uno scintillante avvio di campionato (tre vittorie e due pareggi): le ultime cinque uscite hanno portato in dote appena due punti, ed in Coppa Italia i pugliesi sono stati eliminati in settimana dal Parma, che si è imposto 4-2 nella sfida “secca” valevole per l’accesso agli ottavi di finale. Bilancio decisamente a favore della Roma, che in Serie A ha vinto 23 volte nei 34 incroci tra le due squadre: ancora più netto il vantaggio negli scontri diretti all’Olimpico, con 14 vittorie su 17 ed una sola sconfitta, quella fatidica nel penultimo turno del torneo 1985/86, decisiva per i giallorossi nella volata scudetto persa contro la Juventus.

Roma-Lecce, le scelte di Mourinho

L’allenatore lusitano, ancora privo di Pellegrini, Spinazzola e Smalling e sempre senza Kumbulla e Abraham, può sorridere per il rientro in gruppo di Dybala e Renato Sanches, i quali però potrebbero essere risparmiati – o utilizzati part-time per acquisire minutaggio e ritmo partita – in vista di Slavia Praga e Lazio. Davanti pertanto potrebbe riformarsi la coppia Lukaku-Belotti, con El Shaarawy come alternativa, mentre a centrocampo spazio a Bove, Cristante ed Aouar anche in considerazione della squalifica di Paredes. Sulle corsie laterali correranno Zalewski a sinistra e sulla fascia opposta il vincitore della volata tra Kristensen, Karsdorp e Celik, col primo leggermente favorito. Scelte obbligate in difesa, dove davanti a Rui Patricio si sistemeranno ancora Mancini, Ndicka e Llorente.

Roma-Lecce, le scelte di D’Aversa

Nei salentini tornano a disposizione Blin e Kaba, con il secondo che dovrebbe ritrovare la maglia da mezzala titolare a scapito di Gonzalez, in un centrocampo governato da Ramadani con Rafia – avanti su Oudin – a completare il reparto. Un dubbio in difesa ed in attacco: nel pacchetto arretrato a protezione di Falcone Gallo e Dorgu lottano per il posto di laterale mancino, sul versante opposto ci sarà Gendrey mentre Baschirotto e Pongracic formeranno la coppia centrale. Nel tridente offensivo sicuri del posto Krstovic in mezzo ed Almqvist a destra, con Strefezza e Banda a contendersi lo slot libero come esterno sinistro.

Roma-Lecce, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Ndicka, Llorente, Kristensen, Cristante, Aouar, Bove, Zalewski, Belotti, Lukaku. All. Mourinho

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Kaba, Ramadani, Rafia, Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

Roma-Lecce, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Lecce, in programma domenica 5 novembre alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.