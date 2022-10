Roma-Lecce, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Roma si rituffa nel campionato dopo la sconfitta col Betis, che ha complicato il cammino in Europa League ed interrotto la striscia di imbattibilità casalinga nelle rassegne continentali, che durava da venti partite. Al cospetto dei giallorossi si presenta all’Olimpico il Lecce, che in trasferta è riuscita a rallentare la corsa del Napoli e nelle ultime tre giornate ha sempre mosso la classifica (pareggi interni con Monza e Cremonese, successo a Salerno) stazionando in una posizione al momento tranquilla. La Roma vanta una tradizione ampiamente favorevole nei confronti diretti, avendo vinto otto delle ultime nove gare di Serie A contro i pugliesi (segnando una media di 2.4 gol a partita), con l’unica eccezione rappresentata dal 2-4 incassato ad aprile 2012. Ulteriormente positivo lo storico all’Olimpico: dopo il famoso 2-3 dell’aprile 1986, nelle successive quindici sfide giocate in A sono arrivate 13 affermazioni e due pareggi. L’eventuale vittoria contro il Lecce riaprirebbe il conto dell’imbattibilità interna in campionato nella gestione Mourinho, che si è interrotto – dopo sei vittorie e quattro pareggi – lo scorso 18 settembre col passo falso casalingo contro l’Atalanta.

Roma-Lecce , le scelte di Mourinho

L’ultima tegola per la Roma è costituita dallo stop di Celik, la cui lesione al collaterale del ginocchio destro comporterà un paio di mesi di stop. Con la contemporanea indisponibilità di Karsdorp, dovrebbe essere Zalewski ad essere dirottato sulla fascia destra, con Spinazzola – insidiato da Vina – ad agire sul versante opposto. In difesa, davanti a Rui Patricio, possibile chance per Kumbulla destinato a far rifiatare Smalling, affiancandosi a Mancini ed Ibanez. A centrocampo ed attacco il nodo è l’utilizzo di Pellegrini, non al meglio: la sua assenza porterebbe nuovamente titolari Matic e Cristante nel cuore della mediana (con Camara come alternativa), mentre sulle trequarti si sistemerebbero Dybala e Zaniolo (squalificato in Europa, e pertanto favorito per una maglia dal 1’), con l’opzione aggiuntiva El Shaarawy. Davanti, prende corpo l’ipotesi di Belotti vertice offensivo per concedere una pausa al pluriutilizzato Abraham.

Roma-Lecce , le scelte di Baroni

Nessun particolare problema di formazione per l’allenatore dei salentini, ad eccezione di Bistrovic che ha proseguito nel lavoro differenziato. La difesa a protezione di Falcone dovrebbe prevedere Gendrev e Pezzella esterni bassi e la coppia centrale composta da Baschirotto e Pongracic, ma a disposizione di Baroni c’è anche Umtiti, che si candida alla sua prima da titolare. Regista di centrocampo è capitan Hjulmand, con Gonzalez ed Askildsen interni i quali però sono tallonati rispettivamente da Blin ed Helgason. Più delineata appare invece la situazione nel tridente offensivo, con Ceesay in vantaggio nel ballottaggio con Colombo per la maglia da punta centrale e Banda favorito su Di Francesco per quella di esterno sinistro, con Strefezza che invece agirà a destra.

Roma-Lecce , le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Ibanez, Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola, Dybala, Zaniolo, Belotti. All. Mourinho

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella, Gonzalez, Hjulmand, Askildsen, Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni

Roma-Lecce , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Lecce sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.