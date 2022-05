Roma-Leicester, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

65 mila biglietti bruciati in meno di ventiquattro ore, quindicesimo “sold-out” stagionale: quello dei tifosi giallorossi è un vero e proprio atto di fede verso una squadra che cerca, a distanza di trent’anni dall’ultima, la finale in un trofeo continentale. La strada per Tirana, location dell’atto conclusivo di Conference League, passa per il return-match dell’Olimpico, a sette giorni di distanza dall’1-1 di Leicester. Abolita la regola dei gol in trasferta, per superare il turno serve un successo, cosa che conferisce alla sfida i canoni di una finale anticipata. Gli inglesi, che proprio vincendo in trasferta sul campo del Psv hanno timbrato il pass per le semifinali, si giocano le residue speranze di partecipare all’Europa League del prossimo anno proprio contro i giallorossi, vista l’impossibilità di raggiungere la zona Europa in campionato. José Mourinho, in panchina, cerca invece la sua ottava finale in una competizione continentale, traguardo che vedrebbe la Roma affrontare la vincente dell’altra sfida tra Olympique Marsiglia e Feyenoord.

Roma- Leicester , le scelte di Mourinho

Tutti a disposizione del tecnico portoghese ad eccezione di Mkhitaryan, uscito nel match di andata. Dovrebbero pertanto essere riproposti nell’undici titolare gli esclusi dal match di domenica contro il Bologna, più Oliveira che ha saltato l’ultimo incontro di campionato per squalifica. Probabile il ricorso ad un centrocampo formato da Cristante e Sergio Oliveira in mezzo con Karsdorp e Zalewski a tutta fascia, Abraham di punta innescato da Pellegrini e Zaniolo. Difesa a tre con Smalling, Mancini ed Ibanez a protezione di Rui Patricio tra i pali. Due le possibili varianti con l’esclusione iniziale di Zaniolo: un centrocampista in più (Veretout), o l’utilizzo di Vina largo a sinistra ed il contemporaneo avanzamento di Zalewski ad agire tra le linee con Pellegrini.

Roma- Leicester , le scelte di Rodgers

Regolarmente convocati Maddison e Dewsbury-Hall, in dubbio il primo per un problema all’anca ed il secondo per un fastidio al polpaccio. In previsione dell'incontro dell’Olimpico, l’allenatore delle Foxes ha operato nell’ultimo turno di campionato (sconfitta 3-1 a Londra contro il Tottenham) un massiccio turn-over, preludio ad un utilizzo dei titolarissimi in questa semifinale di ritorno. Schmeichel si sistemerà tra i pali, in difesa Soyüncü verso l’esclusione con Fofana ed Evans schierati al centro e la conferma di Ricardo Pereira e Castagne (insidiato da Justin) come terzini. A centrocampo come esterni alti potrebbero essere proposti Lookman e Barnes (con l’iniziale rinuncia ad Albrighton), in mezzo - con Ndidi ancora ai box - ci saranno Tielemans e Dewsbury-Hall, Maddison più avanzato a supportare Vardy. Iheanacho e Daka dalla panchina a subentrare per l’eventuale staffetta o per dare man forte al fronte offensivo.

Roma- Leicester , le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibañez, Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski, Zaniolo, Pellegrini, Abraham. All. Mourinho

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel, Ricardo Pereira, Evans, Fofana, Castagne, Tielemans, Maddison, Dewsbury-Hall, Lookman, Barnes, Vardy. All. Rodgers

Roma- Leicester , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Leicester sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) oltre che da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), su Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e su Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.