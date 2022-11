Roma-Ludogorets, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Non c’è tregua per la Roma, attesa da un inizio di novembre ad alta tensione. Si comincia giovedì sera in un Olimpico ancora tutto esaurito, per la sfida contro il Ludogorets che non lascia spazio ad alternative: serve vincere per centrale il secondo posto nel Girone, restare in Europa League ed attendere poi il verdetto dell’urna per conoscere l’avversaria nello spareggio dei sedicesimi di finale. Un arrivo a pari punti privilegerebbe infatti i bulgari i quali nella gara di andata, che ha segnato il debutto dei giallorossi nella competizione, si sono imposti 2-1. Il “Ludo” sta viaggiando spedito nella First League bulgara: con due gare in meno disputate è secondo a tre punti dalla capolista CSKA Sofia, è reduce da quattro affermazioni consecutive e vanta il miglior attacco del torneo – con una media di quasi tre gol a partita – oltre che la seconda miglior difesa. Per la Roma, salita in zona Champions col 3-1 rifilato al Verona nella trasferta del “Bentegodi”, un match che segna così il primo snodo essenziale nella stagione con il rischio di una retrocessione in Conference League. E da disputare con lo sguardo rivolto al super derby dell’Olimpico di domenica contro la Lazio.

Roma-Ludogorets , le scelte di Mourinho

In una partita che pone la Roma di fronte al bivio europeo tra Europa e Conference, probabile che l’allenatore portoghese farà un limitato ricordo al turn-over, tenendo anche contro delle squalifiche di Mancini e Zaniolo (quest’ultimo anche acciaccato dopo la botta rimediata a Verona). In difesa, davanti a Rui Patricio, si dovrebbero quindi sistemare Ibanez, Kumbulla e Smalling sebbene non sia da escludere l’utilizzo di Vina come braccetto di sinistra. Nel cuore della mediana troveranno posto ancora Camara e Cristante (con l'eventualità di un turno di riposo che Matic potrebbe concedere a uno dei due), con Karsdorp e Zalewski laterali. Pellegrini sulla tre quarti a supportare Belotti ed Abraham. Il punto di domanda è legato ad El Shaarawy: potrebbe essere utilizzato dal 1’ sia lungo la fascia sinistra (per Zalewski o per Karsdorp con l’italo-polacco dirottato a destra), o sul fronte offensivo in appoggio a Pellegrini col sacrificio di una punta, e persino libero di agire sulla tre quarti facendo retrocedere il capitano giallorosso a centrocampo. Pronti a subentrare i baby Volpato e Bove, più Shomurodov ultimamente finito dietro nelle gerarchie.

Roma-Ludogorets , le scelte di Simundza

Il tecnico dei bulgari dovrebbe fare affidamento sul blocco maggiormente utilizzato tra campionato e coppa, a partire da Padt a protezione della porta. In difesa, capitan Nedyalkov dovrebbe nuovamente trovare posto al centro della difesa lasciando la corsia di sinistra, affiancato da Verdon (l’ucraino Plastun viene generalmente più impiegato nel torneo nazionale), mentre è aperto il ballottaggio sulle fasce laterali, con il norvegese Witry a destra, l’israeliano Gropper sul versante mancino e il brasiliano Cicinho fruibile alternativamente in tutte e due le posizioni. La diga di centrocampo dovrebbe essere formata da Piotrowski e Show, con Pedro Naressi come alternativa e partito dal 1’ nell’ultimo match col Betis. Sulla linea di trequartisti, complici i problemi alla coscia di Despodov, molto probabile l’utilizzo di Tekpetey e Rick esterni e Cauly in mezzo. Vertice offensivo il brasiliano Thiago, ma attenzione all’argentino Tissera, dieci reti in stagione con poco più di mille minuti giocati.

Roma-Ludogorets , le probabili formazioni

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Camara, Cristante, Zalewski, Pellegrini, Belotti, Abraham. All. Mourinho

Ludogorets (4-2-3-1): Padt, Witry, Verdon, Nedyalkov, Cicinho, Piotrowski, Show, Tekpetey, Cauly, Rick, Thiago. All. Simundza

Roma-Ludogorets , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Ludogorets sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8, 108 o 508 del digitale terrestre o sul canale 125 della piattaforma Sky), ed inoltre da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.