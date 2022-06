Roma, colpo a centrocampo: dallo United in arrivo Nemanja Matic

A poco più di una settimana dalla conquista della Conference League, la Roma 2022/2023 comincia a prendere forma. E lo fa con un primo vero colpo di mercato, caldeggiato dal tecnico José Mourinho. La prima domenica di giugno coincide infatti con la notizia dell’accordo trovato con Nemanja Mati?, che nei prossimi giorni dovrebbe formare un accordo di un anno – con opzione per il secondo – con il club giallorosso. Determinante, in questo senso, la volontà del tecnico portoghese, che lo ha allenato già al Chelsea (squadra in cui ha complessivamente collezionato 154 gettoni) e successivamente al Manchester United, formazione in cui ha militato nel corso delle ultime cinque stagioni.

Nato il 1° agosto del 1988, Mati? ha mosso i primi passi in patria nelle due squadre di Belgrado (Partizan e Stella Rossa) ed ha esordito nella massima serie di un torneo continentale in Slovacchia, a gennaio 2007, nel VSS Košice. Si è poi messo in luce dapprima in Eredivisie con il Vitesse e poi nel Benfica, con cui ha vinto una Coppa di Lega portoghese. Nell’estate del 2014 comincia la sua lunga carriera in Premier League, conquistando da protagonista due titoli inglesi ed una Coppa di Lega con i blues, prima di trasferirsi nella sponda rossa di Manchester. Nel suo palmares figurano anche 48 presenze e due reti con la maglia della nazionale serba, che ha definitivamente lasciato ad agosto del 2020.

La collocazione del gigante serbo (alto 194 centimetri) è in mezzo al campo, in un reparto che dovrebbe sicuramente “asciugarsi” con le partenze di Veretout e – forse – di Sergio Oliveira. Ripartire, in questo senso, da un fedelissimo di Mou è un segnale importante, che lascia intuire la totale sinergia tra la gestione tecnica e lo staff dirigenziale nell’individuazione degli obiettivi di mercato. E che peraltro tende ad allontanare le voci alimentate in questi giorni, in merito alle avances del Paris Saint Germain alla ricerca di un nome importante a cui assegnare la panchina. Il resto lo fanno le dichiarazioni dei protagonisti, con Mati? che definisce José “il miglior allenatore con cui io abbia lavorato”, e che lo Special One dipinge come “un genio per la sua esperienza, la sua intelligenza ed il modo in cui pensa”. Trattativa ormai ai dettagli, poi visite mediche e closing.