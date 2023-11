Roma sulla...difensiva nel mercato di gennaio: i nomi in lista per puntellare la retroguardia

In una stagione contrassegnata da diversi inconvenienti di natura fisica, il mercato di gennaio si configura per la Roma come occasione ghiotta per puntellare il reparto difensivo, la cui coperta continua ad essere pericolosamente corta. C’è da attendere il completo recupero post-operatorio di Kumbulla, la fine del calvario di Smalling ancora nel tunnel dei problemi tendinei che continuano a tormentarlo, e bisognerà anche tenere conto della partenza di Ndicka ad inizio 2024 con destinazione Coppa d’Africa. Normale, pertanto, pensare che sarà proprio al pacchetto arretrato che il club giallorosso rivolgerà le sue attenzioni.

Tra i nomi che vanno maggiormente incontro al gradimento della dirigenza capitolina c’è senza dubbio quello del polacco Jakub Kiwior. Giovane – classe 2000 – ed estremamente versatile vista la sua capacità di ricoprire indifferentemente il ruolo di centrale difensivo, laterale sinistro nonché di centrocampista a protezione del pacchetto arretrato. Ha lasciato l’Italia lo scorso gennaio, dopo una stagione e mezzo ad ottimi livelli con la maglia dello Spezia che lo ha venduto all’Arsenal per 25 milioni di euro più bonus. Ma l’avventura in Premier League per il difensore della nazionale delle “Aquile Bianche” (titolari fisso nella Coppa del Mondo 2022) è stata costellata di difficoltà: ha trovato continuità di impiego solo nell’ultimo mese dello scorso torneo, mentre quest’anno è stato schierato titolare in campionato solo in occasione delle sfide interne con Fulham e Sheffield, collezionando nel complesso poco più di 300’ sul campo. Contratto lungo – scadenza 2028 – ma operazione possibile con l’ipotesi di un prestito, magari vincolato ad un ipotetico riscatto.

L’altro nome finito sul taccuino della dirigenza giallorossa è quello di Eric Dier, che José Mourinho conosce per averlo allenato nella sua esperienza londinese sulla panchina del Tottenham. Colonna degli “Spurs”, club nel quale milita da dieci anni e con cui ha collezionato oltre 360 presenze, è stato uno dei titolari inamovibili la scorsa stagione, per poi finire indietro nelle gerarchie in questo torneo nel quale è stato impiegato per la prima volta in occasione del recente derby con il Chelsea (dentro per Johnson dopo l’espulsione di Romero). In scadenza di contratto il prossimo giugno, Dier potrebbe fare le valigie con sei mesi di anticipo e trovare quindi una nuova sistemazione nel corso del mercato invernale. Seguito anche da altri club (tra cui l’Inter), con un contratto che andrebbe alleggerito per adeguarlo alle casse giallorosse andrebbe alleggerito (più di quattro milioni di euro a stagione), il difensore britannico è in cerca di rilancio anche per ritornare nel giro della nazionale, dai cui radar è sparito lo scorso marzo dopo essere ritagliato anche spazio con la maglia dell’Inghilterra ai Mondiali del Qatar.