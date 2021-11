Roma-Milan 1-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Roma-Milan termina 2 a 1 per i rossoneri. La squadra di Pioli va in vantaggio nel primo tempo grazie ad una punizione di Ibrahimovic. Nella ripresa gli ospiti raddoppiano con Kessie dal dischetto. Nel finale la Roma accorcia le distanze sfruttando l'espulsione di Theo Hernandez, con l'ex El Shaarawy ma non basta ad evitare la sconfitta.

Articolo su Roma Today

Il tabellino

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp (35' st Shomurodov), Mancini, Ibanez, Vina (23' st Carles Perez); Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan (1' st Afena-Gyan); Abraham (18' st El Shaarawy). A disposizione: Boer, Fuzato, Calafiori, Kumbulla, Tripi, Bove, Darboe, Zalewski. Allenatore: Mourinho

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer (31' st Romagnoli), Kessie; Saelemaekers (23' st Ballo-Toure), Krunic (32' st Bakayoko), Leao (31' st Tonali); Ibrahimovic (12' st Giroud). A disposizione: Jungdal, Mirante, Conti, Gabbia, Kyatengwa, Diaz, Maldini. Allenatore: Pioli

ARBITRO: Maresca di Napoli

MARCATORI: 25' pt Ibrahimovic (M), 12' st Kessie (M) su rigore, 48' st El Shaarawy (R)

NOTE: Espulsi: 21' st Hernandez (M) per doppia ammonizione. Ammoniti: Zaniolo, Karsdorp, Mancini, Veretout (R), Ibrahimovic, Hernandez, Tomori, Calabria, Giroud, Kessie (M). Recupero: 2' pt, 6' st

Roma - Milan 1-2: dove vedere gol e highlights