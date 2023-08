Roma-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Roma proverà a concludere in bellezza una settimana all’insegna dell’euforia per l’approdo in giallorosso di Romelu Lukaku. Quello contro il Milan all’Olimpico è un test decisamente probante per la squadra di Mourinho, che deve ancora festeggiare il primo successo in una gara ufficiale, di fronte ai rossoneri invece a punteggio pieno dopo 180’: l’ultima volta che non sono arrivate vittorie nelle prime tre uscite in Serie A era il 2011/2012, con due punti in tre match. Il Milan vanta peraltro uno storico recente piuttosto positivo nei confronti diretti, essendo infatti restato rimasto imbattuto in 10 degli ultimi 11 confronti di campionato contro la Roma (sei vittorie e quattro pareggi) segnando sempre almeno un gol. L'unica sconfitta per i rossoneri in questo periodo risale al 27 ottobre 2019 (2-1 per la formazione capitolina, a bersaglio con Edin Dzeko e Nicolò Zaniolo).

Roma-Milan, le scelte di Mourinho

L’allenatore lusitano dovrà con ogni probabilità rinunciare a schierare dall’inizio sia Dybala (alle prese con un problema all’adduttore) sia Lukaku non ancora in condizione. Davanti dovrebbe pertanto rivedersi dal 1’ la coppia formata da Belotti ed El Shaarawy, così come nella retroguardia si sistemeranno nuovamente Mancini, Smalling e Llorente a protezione di Rui Patricio. Le maggiori incertezze riguardano invece il centrocampo: sulle corsie esterne Kristensen va verso la conferma, sul versante opposto sarà ballottaggio tra Spinazzola e Zalewski, mentre nel cuore della mediana resta in dubbio Pellegrini per un fastidio muscolare. Il posto del capitano potrebbe così essere preso da Bove, insieme ad Aouar e Cristante: panchina – almeno inizialmente – per Paredes (convocato dall’Argentina), ancora ai box Renato Sanches.

Roma-Milan, le scelte di Pioli

Pioli non dovrebbe modificare la formazione che così bene ha fatto nei primi 180’ di campionato. Maignan prenderà il suo posto tra i pali, schermato da una difesa con Calabria e Hernandez terzini e la coppia formata da Thiaw e Tomori al centro. Le chiavi del centrocampo saranno ancora affidate a Krunic con Loftus-Cheek e Reijnders ai lati, mentre il tridente d’attacco prevederà Giroud in mezzo con Leao e Pulisic come esterni offensivi. Per le staffette in corso d’opera, si scaldano Kjaer e Florenzi per la retroguardia, Pogeba e Musah nel comparto centrale e in avanti Okafor e Chukwueze.

Roma-Milan, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente, Zalewski, Cristante, Aouar, Pellegrini, Spinazzola, El Shaarawy, Belotti. All. Mourinho

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Roma-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Milan, in programma venerdì 1° settembre alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.