Dove vedere Roma-Milan, ritorno dei quarti di Europa League: le probabili formazioni

Forte del successo nella gara di andata a San Siro, la Roma ospita il Milan nel ritorno dei quarti di finale di Europa League: chi passerà il turno incrocerà nella parte bassa del tabellone la vincente dello scontro tra il Bayer Leverkusen – fresco di titolo in Bundesliga – ed il West Ham United, con i tedeschi che dovranno difendere a Londra il 2-0 maturato in Germania. A confortare i giallorossi, il ruolino di marcia impeccabile nelle competizioni europee maturato dopo il successo nella gara di andata: diciannove le qualificazioni su altrettanti doppi confronti, 6 volte in Coppa Uefa, 5 in Coppa delle Fiere, 3 in Europa League, 2 in Conference e in Coppa delle Coppe, 1 in Coppa Campioni. Favorevole al “Diavolo”, invece il bilancio recente, che riguarda esclusivamente le competizioni nazionali visto che il match proposto dal tabellone di Europa League costituisce un inedito in campo continentale: la sconfitta del “Meazza” è il primo k.o. dopo poco meno quattro anni di imbattibilità, con tre pareggi e sei vittorie, le ultime due nel corso della stagione corrente (3-1 in casa e 2-1 all’Olimpico). Chi vidimerà il biglietto di ingresso alle semifinali, giocherà il doppio confronto il 2 ed il 9 maggio, ultimo ostacolo da superare per arrivare alla finale del 22 all’Aviva Stadium di Dublino.

Roma-Milan, le scelte di De Rossi

Oltre a N’Dicka, il tecnico giallorosso non avrà a disposizione Huijsen e Kristensen (non inseriti in lista Uefa) e lo squalificato Cristante, il quale sarà sostituito da Bove in un centrocampo che contemplerà anche capitan Pellegrini e Paredes. Nessun dubbio in avanti con Lukaku spalleggiato da Dybala ed El Shaarawy. Nella difesa davanti a Svilar, dovrebbero trovare spazio Celik e Spinazzola sugli esterni, favoriti rispettivamente su Karsdorp ed Angeliño, mentre al centro sarà perferito Smalling a Llorente per fare coppia con Mancini.

Roma-Milan, le scelte di Pioli

Per il match dell’Olimpico l’allenatore dei rossoneri farà affidamento sui titolarissimi, pur rinunciando a Kalulu (alle prese con una lesione al legamento del ginocchio) e Kjaer alle prese con un problema alla coscia sinistra, mentre Pogeba potrebbe farcela dopo essersi riaggregato al gruppo pur non figurando tra i papabili per un utilizzo dal primo minuto. Tra i pali tornerà Maignan, schermato da una retroguardia con il rientrante Tomori (out all’andata per squalifica) e uno tra il favorito Gabbia e Thiaw in mezzo, ai quali si aggiungeranno Calabria e Theo Hernandez schierati da esterni bassi. Linea mediana con Bennacer e Reijnders, mentre sulla trequarti agiranno Loftus-Cheek, Leao e Pulisic a supportare Giroud come riferimento offensivo. Probabile l’utilizzo a gara in corso di Chukwueze.

Roma-Milan, le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Svilar, Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola, Bove, Paredes, Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. All. Pioli

Roma-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Milan, in programma giovedì 18 aprile alle ore 21 allo stadio “Olimpico” di Roma, sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 ed inoltre sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.