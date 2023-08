Milan, le scelte anti-Roma di Pioli: la probabile formazione

A caccia del tris. Il Milan, dopo aver superato Bologna e Torino nelle prime due giornate del nuovo campionato di serie A, andrà alla ricerca della terza affermazione consecutiva sul campo della Roma in quello che, a tutti gli effetti, sarà il primo big match della stagione. Una sfida che, malgrado le difficoltà incontrate fin qui dai giallorossi, che hanno raccolto solamente un punto nelle prime due gare, non sarà certo priva di difficoltà: gli uomini di Mourinho, davanti ai propri tifosi, vorranno infatti conquistare i primi tre punti del loro torneo e, per farlo, cercheranno di sfruttare la ventata di entusiasmo portata dall'arrivo nella capitale di Romelu Lukaku.

La probabile formazione

Per Pioli, in questo momento, sembrano esserci pochi dubbi. Le buone risposte ricevute dalla sua squadra nei primi 180 minuti di campionato hanno confermato che il percorso tracciato è quello giusto, con i nuovi arrivati in sede di mercato che sembrano esserci già calati perfettamente nella nuova realtà. Ed ecco, quindi, che il tecnico non dovrebbe cambiare niente nella formazione iniziale, con Pulisic, in rete nei primi due appuntamenti stagionali, confermatissimo nel tridente offensivo al fianco di Giroud e Leao. Le chiavi del centrocampo saranno nuovamente affidate a Krunic, con Loftus-Cheek e Reijnders ad agire da mezzali. Al centro della difesa ancora Thiaw al fianco di Tomori, con Calabria ed Hernandez a presidiare le corsie esterne.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione del Milan contro la Roma: