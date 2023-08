Roma-Milan, il pronostico del primo big match della stagione

Sarà Roma-Milan il primo vero big match del campionato di serie A 2023/2024. Giallorossi e rossoneri, che mirano a recitare un ruolo da protagonisti nella nuova stagione, si affronteranno venerdì 1 settembre alle 20.45 allo stadio Olimpico nella gara valevole per la terza giornata. Una sfida tutta da seguire, in cui numerosi saranno gli spunti d'interesse, come, ad esempio, il possibile esordio nella formazione di José Mourinho di Romelu Lukaku, appena arrivato dal Chelsea.

Roma-Milan, come arrivano alla sfida i giallorossi

Il nuovo campionato, per la Roma, non è iniziato in maniera brillante. I giallorossi, all'esordio, sono stati infatti fermati all'Olimpico sul 2-2 dalla Salernitana, con gli uomini di Mourinho che hanno raggiunto il pari soltanto in extremis. Dybala e compagni, nella seconda giornata, sono poi stati battuti per 2-1 dal Verona.

Roma-Milan, come arrivano alla sfida i rossoneri

Inizio di stagione ben diverso invece per il Milan, che viaggia fin qui a punteggio pieno. Il Diavolo, al debutto, ha espugnato il Dall'Ara di Bologna per 2-0 e si è poi ripetuto nel turno successivo travolgendo a San Siro per 4-1 il Torino. Per i rossoneri, quindi, un avvio con le marce alte.

Roma-Milan, il pronostico

Tra le due formazioni, in questo avvio di campionato, sembra esserci un notevole divario: mentre il Milan pare aver già trovato i giusti meccanismi, la Roma sta faticando a trovare fluidità di gioco e compattezza. Di fronte ai propri tifosi, tuttavia, i giallorossi daranno il massimo per andare alla ricerca della loro prima vittoria stagionale, anche se, per noi, i rossoneri rimangono favoriti per portarsi a casa l'intera posta in palio.