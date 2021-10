Roma-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E’ il match dell’Olimpico a costituire il piatto forte del turno numero 11 in serie A. Da una parte la Roma, al suo terzo scontro diretto in poco più di una settimana, che è ancora a caccia di un’affermazione con le “big” del campionato, e dall’altra il Milan che a braccetto con il Napoli è al vertice della graduatoria di serie A ancora imbattuto. I giallorossi sono la squadra che la formazione milanese ha battuto più volte nella storia del massimo campionato: 76 volte in 172 confronti, trend peraltro confermato anche dalle difficoltà della Roma negli ultimi sette scontri diretti, in cui i rossoneri si sono imposti 4 volte perdendo solo in un’occasione. A confortare i padroni di casa lo “storico” del tecnico Mourinho, il quale nelle ultime tre sfide con i rossoneri nel massimo campionato, ha sempre festeggiato, con otto gol segnati e uno solo subito.

Roma-Milan, le scelte di Mourinho

Mourinho dovrebbe proseguire nella strada intrapresa dopo Bodo, confermando cioè l’undici titolare già visto nelle ultime uscite in campionato contro Napoli e Cagliari. Unico dubbio, l’impiego di El Shaarawy che darebbe modo a Mkhitaryan di rifiatare, in una trequarti che sarebbe completata da Pellegrini e Zaniolo a supporto di Abraham. Per il resto, mediana con Veretout e Cristante e difesa a quattro con Karsdorp e Viña sui binari laterali e Mancini-Ibañez in mezzo (in attesa del rientro di Smalling, che avverrà non prima di quindici giorni), e Rui Patricio tra i pali. In panchina, largo ai giovani del vivaio.

Roma-Milan, le scelte di Pioli

Pochi dubbi per il tecnico dei rossoneri, considerando anche il ritorno post-Covid di Brahim Diaz e Theo Hernandez, nuovamente abili ed arruolati. Il primo si sistemerà sulla trequarti insieme a Saelemaekers e Leao, a sostegno di Ibrahimovic (con Giroud come alternativa, anche a gara in corso), il secondo riprenderà posizione sull’esterno basso di sinistra, in una difesa che prevede anche Calabria, Kjaer e Tomori a schermare Tatarusanu tra i pali. Nello schieramento speculare a quello giallorosso, mister Pioli in mediana dovrebbe scegliere Bennacer e Kessiè dal 1’, ma l'ivoriano rischia il turnover iniziale a vantaggio di Tonali.

Roma-Milan , le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patrício, Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham. All. Mourinho

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Kessie, Bennacer, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Ibrahimovic. All. Pioli

Roma-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Milan sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.