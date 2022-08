Roma-Monza, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La quarta di andata propone una sfida inedita, almeno in Serie A. La Roma, reduce dal pareggio dello Stadium di Torino, ospita un Monza neopromosso ma ancora fermo al palo in graduatoria, con tre sconfitte, otto gol incassati e due realizzati che rendono già traballante la panchina di Stroppa. A confortare l’allenatore dei brianzoli nella delicata trasferta nella capitale, il ricordo di quell’impresa realizzata – da giocatore – esattamente 34 anni fa: in Coppa Italia i biancorossi allenati da Frosio (che avevano in rosa i giovanissimi Casiraghi, Ganz e “Spadino” Robbiati) piegarono 2-1 la Roma di Liedholm in quella che fu la gara inaugurale del “Brianteo”, ora rinominato U-Power Stadium. Roma-Monza è anche, peraltro, un confronto tra due formazioni che in questi ultimi giorni di mercato stanno ancora operando per ritoccare l’organico: i giallorossi, dopo Belotti, hanno ormai perfezionato l’ingaggio di Mady Camara dall’Olympiakos, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il club lombardo è invece vicino a Boey (esterno destro del Galatasaray), conta di arrivare a Rovella, il quale arriverebbe in prestito secco dalla Juventus e segue Bakayoko del Milan.

Roma-Monza le scelte di Mourinho

In considerazione di una prima metà di settembre densa di appuntamenti, l’allenatore dei giallorossi potrebbe modificare l’assetto della formazione che affronterà i brianzoli. Possibili novità sulle corsie esterne, con l’utilizzo di Celik e Zalewski – già subentrati a Torino – al posto di Karsdorp e Spinazzola. In difesa qualche chance per Kumbulla, per far rifiatare uno dei tre pilastri del pacchetto difensivo composto da Ibanez, Mancini e Smalling, schierato davanti a Rui Patricio. In mediana si va verso la riconferma di Cristante e Matic: l’alternativa è rappresentata dall’arretramento di Pellegrini, che libererebbe così un posto accanto a Dybala tra le linee, il quale sarebbe quindi occupato da El Shaarawy. Possibile la prima convocazione per Belotti, già allenatosi col gruppo e utilizzabile come back-up di Abraham, riconfermatissimo al centro dell’attacco romanista.

Roma-Monza le scelte di S troppa

L’infortunio di Ranocchia e la permanenza in infermeria di Marlon e Pablo Marí vedranno il tecnico dei biancorossi varare ancora, davanti a Di Gregorio, una difesa a tre formata da Caldirola, Marrone e Carlos Augusto, quest’ultimo teoricamente fruibile anche a tutta fascia mancina e l’utilizzo di Carboni come “braccetto” sinistro. In avanti si va verso la riconferma il tandem composto da Petagna e Caprari (con Gytkjaer come alternativa). Più soluzioni nel centrocampo a 5: Birindelli e Molina laterali, in mezzo Colpani e Valoti “scorterebbero” Sensi, con l’iniziale rinuncia a Pessina e Barberis.

Roma-Monza , le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Ibanez, Kumbulla, Celik, Cristante, Matic, Zalewski, Dybala, Pellegrini, Abraham. All. Mourinho

Monza (3-5-2): Di Gregorio, Caldirola, Marrone, C. Augusto, Birindelli, Colpani, Sensi, Valoti, Molina, Caprari, Petagna. All. Stroppa

Roma-Monza dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Monza sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.