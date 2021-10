Roma-Napoli 0-0, la capolista frena all'Olimpico

La corsa del Napoli rallenta all'Olimpico. Mourinho blocca sullo zero a zero la capolista in una partita equilibrata e combattuta. Le occasioni migliori sono arrivate nella ripresa con Osimhen per il Napoli e per Pellegrini per la Roma. Espulso lo Special One per proteste. Accoglienza con fischi per il grande ex Luciano Spalletti, che adesso deve dividersi lo scettro della serie A con il Milan. Giallorossi al quarto posto.

Articolo su Roma Today

Tabellino

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Mkhitaryan (dal 66’ El Shaarawy), Pellegrini, Zaniolo; Abraham (dall’86’ Shomurodov). Allenatore: Mourinho.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Ruiz, Anguissa, Zielinski (dal 70’ Elmas); Politano (dal 70’ Lozano), Insigne (dall’81’ Mertens); Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Marcatori:

Ammoniti: Abraham (R), Karsdorp (R), Veretout (R), Mertens (N)

Arbitro: Massa