Roma-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Brividi all’Olimpico, per un Roma-Napoli che assume a pieno titolo i connotati di piatto forte dell’undicesimo turno. I giallorossi proveranno a firmare il poker di vittorie consecutive in A mai ottenuto nelle gestione Mourinho, ad interrompere un digiuno di vittorie coi partenopei che nel massimo campionato dura da quasi tre anni (ultimo successo il 2 novembre 2019, a cui hanno fatto seguito tre affermazioni dei campani e due pareggi), ma anche il rapporto conflittuale con gli scontri diretti disputati in casa, considerato che in nessuna delle ultime 12 sfide casalinghe contro formazioni nelle prime quattro caselle delle graduatorie la Roma è riuscita a fare bottino pieno. Il Napoli capolista punta invece all’undicesimo sigillo consecutivo tra campionato e Champions, in modo da eguagliare la striscia ottenuta tra aprile e settembre 1986 con Ottavio Bianchi in panchina. A rendere ulteriormente gustoso il confronto, gli incroci previsti dal turno odierno: la contemporaneità di Atalanta-Lazio, unita agli impegni casalinghi di Udinese e Milan (rispettivamente con Torino e Monza) potrebbe infatti ridisegnare la parte alta della classifica.

Roma- Napoli , le scelte di Mourinho

Fari puntati sul centrocampo e sull’attacco nella formazione anti-Napoli. Il rientro nei ranghi di Karsdorp, che nel match di Genova ha anche riassaporato il campo nei dieci minuti finali, mette l’olandese tra i candidati per il ruolo di esterno a tutta fascia, dove però restano favoriti Zalewski e Spinazzola (che a Marassi ha riposato). Stesso discorso per il cuore della mediana, dove al fianco di Cristante si dovrebbe rivedere Matic a scapito di Camara. In avanti probabile il rilancio di Zaniolo al fianco di Abraham con Pellegrini sulla trequarti. In difesa buone notizie arrivano da Kumbulla, che figurerà regolarmente nell’elenco dei convocati dopo aver smaltito il fastidio alla coscia sinistra ed essersi quindi riaggregato al gruppo. Difficile, però, pensare che Mou rinunci al terzetto titolare composto da Mancini, Ibanez e Smalling, a protezione di Rui Patricio tra i pali.

Roma- Napoli , le scelte di Spalletti

Il tecnico dei partenopei dovrà sicuramente fare a meno di Rrahmani, fermato da un problema all’adduttore. Più l’ex Juan Jesus che non Ostigard candidato a sostituirlo per completare una difesa che prevede anche come esterni Di Lorenzo e Mario Rui (favorito su Olivera) e l’altro centrale Kim. A centrocampo il dubbio è legato alle condizioni di Anguissa, per cui una decisione verrà presa “last minute”: se il camerunese – fermo per un problema alla coscia destra - darà sufficienti garanzie di tenuta, affiancherà Lobotka e Zielinski in mediana. Altrimenti, è ipotizzabile che siano Ndombele ed Elmas a “staffettare” nel corso del match, col primo in vantaggio per partire dal 1’. Abbondanza in attacco, dove il punto fermo è Kvaratskhelia: per gli altri due posti Osimhen più di Raspadori al centro del fronte avanzato, mentre è testa a testa tra Politano e Lozano. Tra i pali Meret.

Roma- Napoli , le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Ibanez, Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola, Pellegrini, Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Roma- Napoli , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Napoli sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.