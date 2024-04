Roma, sollievo N'Dicka: il difensore è stato dimesso e torna a Roma

Un sollievo ancora più grande della preoccupazione scaturita ha accompagnato la notizia delle dimissioni di Evan N’Dicka, il calciatore della Roma colpito da un malore durante il match di campionato tra i giallorossi e l'Udinese. Lo spavento al minuto 71, quando il difensore ha avvertito un forte dolore al petto, accasciandosi sul terreno di gioco e venendo successivamente condotto in barella fuori dal campo. L’arbitro ha poi deciso di sospendere la sfida, con i minuti restanti che verranno recuperati nelle prossime settimane, a partire dal risultato di 1-1.

“In seguito a un dolore acuto precordiale e alterazioni aspecifiche all’elettrocardiogramma effettuato in sala di prima urgenza allo stadio – si legge nella nota – il giocatore Evan N’Dicka è stato ricoverato presso l’Ospedale Santa Maria della misericordia di Udine. Sono stati effettuati controlli cardiologici di primo e secondo livello risultati negativi per patologia cardiaca. Alla luce degli ultimi esami effettuati in mattinata il quadro clinico è compatibile per trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro. Il calciatore viene dimesso e effettuerà ulteriori controlli a Roma”.

I ringraziamenti della società

Nel comunicato stampa la AS Roma ha voluto poi ringraziare “per la grande professionalità e disponibilità la società Udinese Calcio, l’arbitro il sig. Pairetto, il pubblico presente allo stadio di Udine e il personale medico e sanitario dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Tutti insieme, in quei minuti concitati e di apprensione, abbiamo dimostrato i valori dello sport e messo al primo posto la salvaguardia della vita”.

Il recupero di Udinese-Roma

Il regolamento stabilisce che la gara riprenda dal minuto in cui è stata interrotta, pertanto Udinese e Roma ricominceranno a giocare per una ventina di minuti scarsi più relativo recupero, sul punteggio di 1-1 dopo le reti di Pereyra al 23’ e Lukaku al 64’. In considerazione degli impegni dei giallorossi in Europa League (giovedì ci sarà il ritorno del quarto di finale contro il Milan), la sensazione è che la decisione sulla data verrà presa entro il week-end. Ed in caso di qualificazione della squadra di De Rossi alle semifinali, non è da escludere che il recupero slitti fino a metà del mese prossimo.