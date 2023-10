Roma, la sosta non attenua l’emergenza. Condizioni e tempi di recupero degli infortunati

Lo stop imposto ai campionati non ha giovato troppo ad una Roma che si presenta alla ripresa con problemi analoghi a quelli di due settimane fa. I primi dieci giorni di ottobre avevano fatto segnare l’ottimo cambio di passo, con tre vittorie consecutive tra Serie A ed Europa League, dieci gol segnati e solo uno subito. Ma la lista degli indisponibili continua ad essere particolarmente nutrita, con l’unica buona notizia rappresentata dal rientro in gruppo di Diego Llorente. Il difensore madrileno si era fermato a metà del primo tempo della sfida del “Ferraris” contro il Genoa, per un fastidio avvertito al bicipite femorale. Il problema di natura muscolare è rientrato e pertanto il trentenne centrale iberico dovrebbe riprendere posto nella difesa a tre impostata da Mourinho, con il ritorno di Cristante nella sua naturale posizione di centrocampista.

Per il resto, poco da stare allegri. A partire da quella difesa ancora senza il lungodegente Kumbulla e con Chris Smalling (arrivato finora a quota sette partite saltate) che deve ancora superare il problema tendineo tra il piatto tibiale e il quadricipite, che lo affligge da questa estate e per il quale non basta più stringere i denti. A centrocampo, mancherà ancora Renato Sanches – che ha continuato a lavorare a parte – così come Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso è alle prese con il problema al flessore il quale lo ha costretto ad alzare bandiera bianca contro il Servette, e lavora per provare a rientrare prima della nuova sosta imposta dalle nazionali, magari per la trasferta di Praga di coppa a cui farà seguito la stracittadina dell’Olimpico. Più ottimismo per Dybala, vittima di un lieve stiramento al legamento collaterale subito nel match contro il Cagliari: il ginocchio sta meglio, ed il dolore si è parecchio attenuato. Possibile che la “Joya” abbia cerchiato l’ultima partita di ottobre – a San Siro contro l’Inter – come data per il ritorno in campo.

Ad agitare ulteriormente le acque, anche l’inserimento, stando alle indiscrezioni circolate, dei giallorossi El Shaarawy e Zalewski nella lista dei calciatori coinvolti nella bufera-scommesse, che da diversi giorni sta tenendo banco, pur non essendo indagati dalla Procura di Torino che sta procedendo con l’inchiesta. La Roma si è apertamente schierata con i suoi atleti, “esprimendo pieno sostegno – come si legge nella nota stampa – nei confronti di Nicola Zalewski e Stephan El Shaarawy, vittime di reiterate speculazioni che ne hanno ingiustamente leso l’immagine. Il Club ha totale fiducia in Nicola e in Stephan quando affermano di non avere nulla a che fare con questa vicenda”. Ed i legali dei giocatori, a tal proposito, hanno già chiarito che sono pronti ad intraprendere azioni al fine di tutelare l’immagine dei loro assistiti.