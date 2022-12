La ripartenza della Roma: tra il caso Karsdorp, il mercato e la corte a Mou

Conclusa la tournée in Giappone e terminato il ritiro in Portogallo, per la Roma arriva il momento della pausa natalizia e della preparazione al rientro in campo. All’orizzonte spunta già il match del 4 gennaio all’Olimpico contro il Bologna, ma a tenere banco nel club giallorosso ci sono la questione Karsdorp, non ancora completamente risolta, ed il corteggiamento al suo tecnico José Mourinho, oltre ad un fronte di mercato già caldo sia in entrata che in uscita

La situazione Karsdorp

Quella tra la Roma e il laterale olandese sembra, al momento, una tregua. E solo nei prossimi giorni si capirà se assomiglierà più all'anticamera della pace oppure ad una semplice interruzione di un conflitto cominciato dopo la gara col Sassuolo. Il rientro di Karsdorp in gruppo e l’utilizzo nel corso dell’ultima amichevole contro il RKC Waalwijk – in cui peraltro il giocatore si è ben disimpegnato – rappresentano segnali confortanti, ma questo non esclude la sua imminente partenza. Diverse le formazioni che hanno sondato il terreno, per valutare la fattibilità dell’operazione, ma appare ferma la volontà della società di privarsi dell’olandese a titolo definitivo. Se non subito, almeno con una formula che preveda l’obbligo di riscatto alla fine della stagione attuale. Di certo, al momento, c’è solo l’intervento della FIFPRO, la Federazione internazionale dei calciatori professionisti (col supporto del Sindacato dei Giocatori Olandesi), che condanna l’operato nei confronti del calciatore da parte del club giallorosso il quale dovrà probabilmente difendersi dall’accusa di mobbing.

Torna a casa Mou?

L’eventualità di José Mourinho nuovo c.t. della nazionale lusitana è stata rilanciata nelle ultime ore (ne avevamo già parlato qui), ma a costituire l’elemento di novità è la presa di posizione della Roma, che sembra aver subito chiuso le porte alla possibilità di...condivisione del suo allenatore con la selezione portoghese. Il contratto – robusto – siglato con la società giallorossa scadrà nel 2024, anche se nell’ultimo mese erano rimbalzate voci di un possibile prolungamento di ulteriori dodici mesi, e non prevede clausole rescissorie o buy-out di sorta. Un’eventuale conclusione dell’avventura di Mou nella capitale comporterebbe quindi un indennizzo da corrispondere alla Roma, ma anche la fine di un progetto pluriennale intavolato con il tecnico di Setúbal. D’altronde, la Federcalcio lusitana ha urgenza di chiudere subito la partita relativa al successore di Fernando Santos (tra tre mesi scatteranno le qualificazioni ad Euro 2024) e potrebbe sferrare l’attacco già prima della fine dell’anno. C’è, inoltre, anche la suggestiva ipotesi di Mourinho allenatore della Seleçao, ventilata dalla stampa brasiliana, ma che per ora non trova conferme.

Il mercato invernale

L’oggetto del contendere potrebbe essere, alla fine, proprio quello del mercato. Per la precisione, dei rinforzi spesso chiesti dall’allenatore lusitano per arrivare a competere adeguatamente con le formazioni più forti. La Roma si sta peraltro muovendo in questa direzione, riaprendo la pratica Frattesi al centro di un’estenuante trattativa estiva terminata con un nulla di fatto. Un rinforzo il quale accrescerebbe il potenziale della linea mediana, che riacquisterebbe anche un Wijnaldum da gennaio fuori dal tunnel del brutto infortunio che ne ha precluso l’avventura in Qatar con l’Olanda. Senza dimenticare un laterale destro che andrebbe a sopperire all’eventuale partenza di Karsdorp ed anche un punta, qualora l’esperienza non propriamente esaltante di Belotti nella capitale dovesse volgere al termine (scenario riconducibile al sondaggio per Depay). Il club è in movimento, insomma. I prossimi giorni serviranno a capire se lo sarà anche il suo tecnico.