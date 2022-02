Roma, obiettivo minimo e massimo per il finale di stagione

Undici sconfitte stagionali, settimo posto in campionato e fuori nei quarti dalla Coppa Italia. Il primo anno dell’era Mourinho a Roma si sta consumando con i dolori che superano le gioie, e il tormentone dei torti arbitrali da settimane in vetta alla hit parade dei brani più suonati in conferenza stampa e cantati a margine degli insoddisfacenti risultati che via via stanno maturando. Posto che le direzioni di gara hanno effettivamente posto una zavorra non indifferente al cammino dei giallorossi (di abbagli se ne contano almeno cinque, determinanti, arrotondando per difetto), d’altro canto era lecito attendersi altro da una squadra che appare ora come ora in palese ritardo rispetto alle altre pretendenti ad un posto in Champions. E che ha subito l’onta di un 6-1 rimediato in Norvegia nella sfida col Bodo di Conference League, oltre ad essere condizionata nel rendimento dagli alti e bassi, con i picchi rappresentati dalle ottime prove di Bergamo e in casa con la Juventus (al netto dei sette minuti di follia che hanno permesso ai bianconeri di ribaltare l’1-3), ed i "down" delle debacle di Venezia ed in casa con Sampdoria e Genoa, in tre gare che hanno portato in cassa appena due punti. Se questa sia la giusta collocazione di una squadra la cui rosa è sensibilmente cresciuta, rispetto alla scorso anno, sotto il profilo qualitativo, è ancora difficile stabilirlo. Certo è che, alla lunga, l’assenza di un metronomo in mediana (espressamente richiesto dal tecnico e mai arrivato), la carenza di un centrale difensivo bravo in fase di impostazione e la poca propensione all’incisività della pattuglia dei laterali (duttili e disciplinati, ma più inclini al diligente presidio della fascia che non all’intraprendenza da incursore con basco e coltello tra i denti, aspetto non di secondaria importanza con l’utilizzo della difesa a tre), sono aspetti che potrebbero rappresentare un handicap pesante.

?Roma, l'obiettivo minimo per il finale di stagione

Raggiungere l’Europa ed arrivare in fondo alla Conference League saranno requisiti essenziali per non lasciare che il primo anno del progetto mourinhiano finisca alle ortiche. Con la Coppa Italia salutata a San Siro nella sfida con l’Inter, sono i due obiettivi per cui i giallorossi restano in corsa. In quest’ottica, i ritocchi all’organico nella sessione invernale di mercato pongono la Roma in posizione privilegiata rispetto a chi gravita nell’orbita sesto posto ma ha perso una pedina importante (è il caso di una Fiorentina ora senza Vlahovic) o a chi non ha visto puntellare adeguatamente la rosa (come la Lazio). Nella competizione europea, il sofferto primo posto conquistato a spese del Bodo/Glimt nella Pool C ha regalato a Pellegrini e soci un turno di riposo e li pone in stand-by, ad osservare i responsi del play-off che completeranno il tabellone della fase ad eliminazione diretta. Auspicando a fine mese un sorteggio favorevole che agevoli, almeno inizialmente, il cammino nella strada verso la finale di Tirana.

?Roma, l'obiettivo massimo per il finale di stagione

Quarto posto in serie A, con relativo pass per l’Europa che conta, e successo in Conference League che, nell’ipotesi del fallimento dell’aggancio al treno Champions, garantirebbe il visto per l’Europa League. E’ questo il top di gamma nel catalogo degli obiettivi raggiungibili dai giallorossi. Per il trofeo continentale, gli avversari più temibili corrispondono al nome di Leicester e Olympique Marsiglia, ma occhio alle mine vaganti Celtic, PSV Eindhoven e Fenerbahce. Decisamente più agguerrita la pattuglia che si giocherà il posto ai piedi del podio in campionato, con Juventus ed Atalanta in prima battuta. Di certo, provare a regalarsi una seconda parte di stagione da protagonisti in serie A passerà attraverso la capacità della Roma di superare quell’idiosincrasia per gli scontri diretti. Al momento, uno solo quello vinto, al Gewiss Stadium contro gli orobici. Molto poco, per pensare di colmare il gap in termini di punti che si è venuto a creare.