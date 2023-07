Roma, sei gol al Latina in amichevole. E sul mercato possibile asse col PSG

Un rotondo 6-0 al Latina benedice la partenza della Roma alla volta del Portogallo, dove i giallorossi si trasferiranno per proseguire la preparazione in vista del campionato. La seconda amichevole inserita in calendario in questa precampionato mette in luce un Belotti subito in palla: il “Gallo” prima sblocca il punteggio e poi firma la doppietta personale nella ripresa, grazie all’assist di Dybala che entrato nella ripresa va anche a bersaglio due volte in una manciata di minuti. L’assetto scelto da Mourinho nel primo tempo (e modificato prima per il cambio forzato di Solbakken, out per un risentimento e poi con l’ingresso della “Joya”) viene quindi stravolto con tanti cambi contemporanei – tra cui anche i nuovi Kristensen e Ndicka – dopo un’ora di gioco: messo dentro in corso d’opera anche Ibanez autore del gol del definitivo 6-0.

Intanto, nelle ultime ore sta prendendo forma un singolare asse con il Paris Saint Germain, società con cui i giallorossi avevano perfezionato dodici mesi fa l’operazione Wijnaldum. Con il club transalpino la Roma ha effettuato un sondaggio per Leo Paredes e sta continuano a seguire con attenzione Renato Sanches, per cui la situazione è in continuo divenire. La dirigenza parigina non è troppo convinta a lasciar partire il giocatore in prestito, e per il portoghese è arrivata anche la convocazione per la prima amichevole. C’è però un altro nome finito sul taccuino della dirigenza della Roma, che potrebbe costituire un’alternativa a Morata e Scamacca o anche affiancare una delle due punte in cima alla lista delle preferenze.

Hugo Ekitiké, arrivato sotto la Tour Eiffel dodici mesi fa, non è una new-entry nei radar giallorossi. Infatti, l’attaccante nato a Angers era stato un paio di anni fa monitorato dalla dirigenza capitolina, prima della sua esplosione allo Stade Reims (11 reti in Ligue 1) e del suo passaggio al PSG per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Ma l’utilizzo part-time del ventunenne nell’ultima annata sportiva (poco meno di 1400 minuti in campo, solo 14 volte da titolare) sta spingendo il club a trovargli una sistemazione per ritagliarsi adeguato spazio e continuare nel suo percorso di crescita confermando le tante buone qualità. Nel frattempo la Roma lavora anche sul settore uscite: Villar potrebbe finire al Granda, per Shomurodov è vivo l’interesse del Cagliari.