Calciomercato, chi è Rasmus Kristensen, terzino danese nel mirino della Roma

Con il rinnovo di Smalling e l’ingaggio a parametro zero di Ndicka, la Roma ha già portato a termine una fetta importante del lavoro da svolgere per sistemare la retroguardia. Si attendono ancora news dal fronte Ibanez, con il giocatore che è sempre nel mirino di club di Liga e Premier League, mentre anche l’operazione Llorente dovrebbe essere ormai in dirittura d’arrivo. Sul centrale iberico, arrivato nella capitale a stagione in corso, la società giallorossa sta limando i dettagli con il Leeds per un rinnovo del prestito oneroso, ed una cifra per operare il riscatto più bassa di quella originariamente stabilita a gennaio scorso.

Ma quella di Diego Llorente non sarà l’unica operazione tra la Roma ed i Peacocks, che hanno concluso la stagione retrocedendo dalla Premier League. La società giallorossa ha deciso di puntare su Rasmus Kristensen, laterale danese che il Leeds United ha prelevato dodici mesi fa dal Salisburgo bruciando la concorrenza del Borussia Dortmund. Schierato prevalentemente sul versante destro del campo, ha cominciato la stagione da titolare per poi scivolare in panchina nei primi due mesi post-mondiale, e quindi concludere nuovamente come pedina fissa nell’undici iniziale da marzo in avanti, siglando anche tre reti contro Wolverhampton, Arsenal e Newcastle.

Il suo debutto nel calcio professionistico avviene nella stagione 2016/2017, quando viene promosso dal settore del Midtjylland alla prima squadra. Dopo due stagioni viene acquistato dall’Ajax, con cui esordisce in Champions League e firma un quadriennale, ma nell’estate 2019 lascia l’Olanda e pur finendo nei radar di alcune società italiane (tra cui Samp e Lazio) passa al Red Bull Saliburgo. L’esperienza nella Bundesliga austriaca è particolarmente gratificante: si chiuderà con oltre 100 presenze, 14 gol e 19 assist, un rendimento porta il Leeds a sborsare quindici milioni per fargli attraversare la manica. Ed arrivano, contestualmente, anche le prime chiamate in nazionale: prima convocazione a Novembre 2020 in Nations League, esordio un anno più tardi nel match valevole per le qualificazioni agli Europeo contro le Isole Far Oer, fino ai dieci minuti giocati dieci giorni fa nella sfida contro l’Irlanda del Nord.