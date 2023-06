Roma-Smalling, stretta di mano: l'inglese prolunga fino al 2025

Accanto agli arrivi, già confermati, ed alle trattative attualmente in corso, in casa Roma c’è anche spazio per una conferma lungamente inseguita e che rassicura l’ambiente giallorosso. Arriva infatti l’ufficialità del rinnovo di Chris Smalling, che allungherà la propria permanenza nella capitale fino al 2025. Operazione tutt’altro che scontata, in considerazione della continuità e della qualità di rendimento offerta dal centrale britannico, che una volta messi da parte i problemi fisici è diventato il cardine della retroguardia romanista tanto da attirare l’attenzione di più di un club, sebbene la volontà del giocatore e la proposta messa sul piatto dalla dirigenza abbiano già da diverse settimane portato alla stretta di mano. Sono ben 47 i gettoni collezionati dall’inglese in stagione, per un totale di oltre 4000 minuti in campo (solo Rui Patricio, Cristante ed i colleghi di reparto Mancini-Ibañez hanno superato tale soglia), conditi da tre reti ed un assist.

“Scegliere di rimanere a Roma è stato semplice – ha dichiarato il trentenne difensore londinese – in quanto qui sto conoscendo la fase migliore della mia carriera e in questa splendida città la mia famiglia e io ci siamo sentiti accolti sin da subito. La crescita del club, inoltre, è sotto gli occhi di tutti da ogni punto di vista. Desidero infine ringraziare i nostri tifosi: anche il loro amore incondizionato ha giocato un ruolo nella mia decisione”. Soddisfazione anche da parte del General Manager giallorosso, Tiago Pinto: “Chris si è contraddistinto in questi anni non solo per il rendimento sul campo, ma anche per il senso di appartenenza che lo ha portato a legarsi ancora alla Roma. Siamo quindi felici di poter contare sul suo supporto al centro della difesa così come sulla sua leadership all’interno dello spogliatoio, dove rappresenta un esempio positivo per i ragazzi che compongono la nostra rosa”.

Il prossimo step, nel reparto difensivo, dovrebbe essere rappresentato dal perfezionamento dell’operazione Llorente. Non sarà semplice condurre in porto l’affare: per riscattare lo spagnolo – arrivato in prestito oneroso a gennaio – il Leddes United ha fissato il prezzo a 18 milioni. La società ha apprezzato l’apporto offerto dal giocatore e vorrebbe poter contare ancora su di lui, ma si dovrà o puntare su un rinnovo del prestito, o su uno sconto della cifra da versare nelle case del club inglese. Non riuscire a trattenerlo imporrebbe un repentino rientro sul mercato dei difensori, tenuto conto della partenza annunciata di Ibañez ed anche dell’infortunio che terrà fuori Kumbulla ancora per qualche mese.