Roma - Salernitana 2-1: tabellino e dove vedere gli highlights

La Roma con una rimonta nei minuti finali batte la Salernitana per due a uno. All’Olimpico va in scena la solita Roma, che va avanti più per forza che per tecnica. Nessuna trama degna di nota, pochi palloni di qualità e tanti errori con i giallorossi che fino all’83esimo non riescono a rendersi pericolosi dalle parti di Sepe. Quando si prospettava lo scenario peggiore con il vantaggio campano, ha avvio la remuntada giallorossa aperta dall’uomo che non ti aspetti Perez, poi ci pensa Smalling a spazzar via le paure di una clamorosa sconfitta. Giovedì contro il Bodo servirà molto di più.

Tabellino

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6,5; Kumbulla 5,5 (dal 46’ Zaniolo 6), Smalling 7, Ibanez 5; Karsdorp 6, Oliveira 6 (dal 68’ (Shomurodov 5,5), Cristante 5 (dal 75’ Veretout 6,5), El Shaarawy 5 (dal 67 Zalewski 6); Mkhitaryan 5,5; Felix 5 (dal 68’ Perez 7), Abraham 5. All.: Mourinho 6.

Salernitana (3-5-2): Sepe 6,5; Gyomber 5, Radovanovic 7, Ranieri 6 (dal 60’ Dragusin 5,5); Mazzocchi 6 (dal 75’ Jaroszynski 5,5), Bohinen 5,5 (dal 65’ Kastanos 5,5), Ederson 6,5, Coulibaly 6,5, Obi 5,5 (dal 65’ Zortea 5,5); Ribery 6,5 (dal 75’ Verdi 5,5), Djuric 5,5. All.: Nicola 6.

Marcatori: 82’ Perez (R), 85’ Smalling (R); 22’ Radovanovic (S).

Ammoniti: Kumbulla (R), Cristante (R), Mkhitaryan (R), Abraham (R), Rui Patricio (R); Bohinen (S), Djuric (S), Ribery (S), Sepe (S), Kastanos (S), Zortea (S), Radovanovic (S).

Arbitro: Volpi.

Roma - Salernitana 2-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Roma - Salernitana 2-1 giocata domenica 10 aprile sono disponibili su Sky Sport