Roma-Sampdoria, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Terza partita consecutiva all’Olimpico per la Roma, che dopo gli scivoloni contro il Sassuolo e nel derby contro la Lazio, cerca una vittoria necessaria per rientrare nel gruppo della Champions. Quello con la Sampdoria sarà il primo di sette match in calendario in questo mese di aprile, che prevede anche il doppio confronto di Conference League contro il Feyenoord. I blucerchiati, attualmente penultimi ed a ben nove lunghezze dalla zona salvezza, si presentano all’appuntamento reduci dalla seconda vittoria del 2023, conquistata al “Ferraris” nel match precedente alla sosta per le nazionali: il 3-1 a Verona ha interrotto un digiuno di vittorie che si protraeva da inizio gennaio (2-1 sul campo del Sassuolo). Per la squadra ligure le prossime settimane saranno decisive, visto che il calendario propone in rapida successione gli scontri diretti contro Cremonese, Lecce e Spezia. Sono 146 i precedenti tra le due formazioni in gare ufficiali (129 nel massimo campionato nazionale). Nettamente favorevole ai giallorossi il bilancio con 61 vittorie a 46, tra cui le ultime due con il punteggio di 1-0: la Roma non trova almeno tre successi di fila contro i blucerchiati in Serie A dal periodo tra il 2006 e il 2009 (cinque in quel caso, gli ultimi quattro senza subire gol).

Roma-Sampdoria, le scelte di Mourinho

I problemi principali sono legati alle defezioni in difesa, dove mancheranno Mancini, Ibanez e Kumbulla appiedati dal giudice sportivo. Davanti a Rui Patricio si sistemeranno quindi Smalling in mezzo, Diego Llorente a sinistra e Celik sul centrodestra. Fasce presidiate da Zalewski e Spinazzola (complice l’indisponibilità di Karsdorp), nel cuore della mediana Matic e Wijnaldum (anche Cristante è squalificato) con Bove come alternativa. Più incertezza in avanti, dove partono favoriti Pellegrini e Dybala sulla trequarti alle spalle di Abraham, il quale deve però guardarsi da Belotti che ha guadagnato parecchio terreno ed è pienamente in corsa per una maglia da titolare. Come innesto in corso d’opera c’è sempre El Shaarawy, fruibile sia a sinistra che tra le linee.

Roma-Sampdoria, le scelte di Stankovic

Anche in casa blucerchiata è allarme rosso nel pacchetto arretrato, dove Nuytinck mancherà per squalifica, Turk è alle prese con un attacco influenzale e Günter deve superare dei fastidi muscolari. Il ventenne sloveno dovrebbe recuperare in tempo e riprendere il suo posto tra i pali, il turco proverà a stringere i denti dirigendo la retroguardia con Zanoli e Amione a fungere da braccetti. A centrocampo Leris e Augello lavoreranno a tutta fascia, in mezzo dovrebbero trovare posto Winks e Rincon, con Cuisance a fare da elastico tra la linea mediana e la trequarti per dar manforte a Djuricic, posizionato tra le linee per innescare Gabbiadini vertice offensivo. Tra le opzioni alternative, in difesa Murillo o Oikonomou, i quali potrebbero permettere a Zanoli di salire come esterno destro (con Leris a duellare con Rincon per una maglia) ma anche l’impiego di Lammers per dare maggiore spinta offensiva sulla stessa corsia laterale.

Roma-Sampdoria, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Celik, Smalling, D. Llorente, Zalewski, Matic, Wijnaldum, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham. All. Mourinho

Sampdoria (3-4-2-1): Turk, Zanoli, Günter, Amione, Leris, Rincon, Cuisance, Winks, Augello, Djuricic, Gabbiadini. All. Stankovic

Roma-Sampdoria, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Sampdoria, in programma domenica 2 aprile alle 18 allo Stadio Olimpico, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.