Dove vedere Roma-Sassuolo in tv e streaming: le probabili formazioni

Dopo aver compiuto la missione Europa League (accesso a quarti ottenuto eliminando il Brighton), la Roma si rituffa nel campionato provando a rispondere al Bologna, che con il blitz di Empoli ha rinsaldato il quarto posto salendo a +6 dai giallorossi che stazionano al quinto. La formazione capitolina è nel pieno di un’entusiasmante risalita, cominciata con l’arrivo di De Rossi col quale nelle ultime otto di Serie A sono arrivati 19 punti e sono stati segnati ben 22 gol (nessuno nel periodo ha realizzato più reti). All’Olimpico si presenta un Sassuolo che sabato scorso, grazie al successo di misura sul Frosinone, ha interrotto il periodo più negativo della sua storia nel massimo campionato – sette sconfitte ed un pareggio, col Torino, in otto uscite – ma resta ancora in una posizione di classifica pericolosa, con alle spalle la sola Salernitana.

Piuttosto equilibrato il bilancio recente tra le due squadre in Serie A: gli ultimi dieci confronti hanno fatto segnare cinque pareggi, due successi degli emiliani e tre affermazioni giallorosse, l’ultima nella gara di andata dello scorso 3 dicembre. Facendo bottino pieno all’Olimpico, la Roma riuscirebbe così a vincere entrambe le sfide stagionali, come accaduto solo in un’altra edizione del torneo, nel campionato 2016/2017.

Roma-Sassuolo, le scelte di De Rossi

Il tecnico giallorosso dovrà ragionare su come disegnare il fronte offensivo, in considerazione delle precarie condizioni di Lukaku (che lamenta un problema all’anca) e dei fastidi accusati da Dybala nell’allenamento di venerdì: in caso di forfait, pronti Azmoun e Baldanzi nel tridente che prevederà anche l’impiego di El Shaarawy favorito su Zalewski. A centrocampo, si va verso la riproposizione del terzetto composto da Paredes, Pellegrini e Cristante. In difesa possibili rotazioni con Llorente in ballottaggio con Ndicka per affiancare Mancini, e Karsdorp-Angeliño in vantaggio rispettivamente su Celik per agire da esterni bassi. Tra i pali, il confermatissimo Svilar.

Roma-Sassuolo, le scelte di Ballardini

Oltre al lungodegente Berardi, gli emiliani dovranno fare a meno degli squalificati Thorstvedt e Doig. In difesa, a protezione di Consigli, il dubbio è costituito da Toljan non a posto fisicamente: eventualmente pronto Viti a sostituirlo, con Pedersen a cambiare fascia di competenza nella difesa che si completerà con Erlic e Ferrari al centro. A centrocampo, rilancio per Matheus Henrique il quale affiancherà Racic, in avanti Pinamonti guiderà l’attacco con il supporto di una trequarti dove agiranno Defrel, Laurentié e Bajrami. Tra i piani B, Kumbulla nel comparto difensivo, Boloca in mediana (e l’opzione Henrique spostato tra le linee in posizione più avanzata) e Castillejo come esterno offensivo.

Roma-Sassuolo, le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Svilar, Karsdorp, Mancini, N'Dicka, Angeliño, Paredes, Cristante, Pellegrini, Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen, Racic, M. Henrique, Bajrami, Defrel, Laurienté, Pinamonti. All. Ballardini

Roma-Sassuolo, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Sassuolo, in programma domenica 17 marzo alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.