Roma-Sheriff Tiraspol, formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Dopo il pareggio interno con la Fiorentina che ha interrotto la serie di vittorie casalinghe tra campionato e coppa, la Roma è chiamata tornare al successo per mantenere vive le speranze di chiudere la Pool G di Europa League al primo posto. Contro lo Sheriff Tiraspol, già superato all’andata e fanalino di coda del gruppo, i giallorossi dovranno fare bottino pieno, e contemporaneamente sperare che lo Slavia Praga, di scena in casa contro il Servette già matematicamente terzo e retrocesso in Conference League, non faccia altrettanto in considerazione dei due punti in vantaggio in graduatoria a disposizione della squadra ceca. La formazione di Mourinho, già qualificata alla fase ad eliminazione diretta della competizione, può anche sperare in un pari nell’altro match, ma in questo caso dovrebbe battere lo Sheriff con almeno 5 gol di scarto per superare la differenza reti dello Slavia (al momento +9, contro il +5 dei giallorossi), visto il 2-0 reciproco maturato nei due match con i cechi che pone in perfetta parità il bilancio nelle sfide dirette. La gara in Transnistria dell’andata, terminata 2-1, è l’unico precedente tra i due club: lo Sheriff ha però disputato altri due partite contro squadre italiane, perdendo 3-1 entrambi i confronti con l’Inter nella fase a gironi di Champions League 2021/2022.

Roma-Sheriff Tiraspol, le scelte di Mourinho

La sicura assenza di Dybala (ai box per una lesione al flessore della coscia) ed i problemi muscolari di Mancini – a cui si somma la squalifica di Ndicka – limitano le scelte del tecnico lusitano, con il secondo che potrebbe essere costretto a stringere i denti – in caso di forfait sarà riadattato Celik come braccetto di destra – per affiancare in difesa Llorente e Cristante il quale arretrerà il suo raggio d’azione agendo da regista difensivo. Sui binari laterali sicuri Karsdorp e Zalewski, in mezzo al campo partirà Renato Sanches dal primo minuto, con due tra Paredes, Bove e Pellegrini, sebbene la possibile scelta di far riposare il capitano aprirebbe qualche spiraglio per Aouar. Davanti, assieme a Lukaku, duello tra Belotti ed El Shaarawy per una maglia da titolare. Tra i pali il portiere di coppa, Svilar. Tra le possibili ipotesi, anche il ritorno alla difesa a quattro.

Roma-Sheriff Tiraspol, le scelte di Pilipchuk

Per l’ultimo impegno stagionale in Europa, il tecnico della formazione dovrebbe puntare su Koval tra i pali protetto da una difesa a quattro formata da Artunduaga a sinistra, la coppia Tovar-Garananga in mezzo (Bueno è l’alternativa, visto che Gaby Kiki è assente da diverse partite pur essendo sempre partito dal 1’ in Europa League) ed a destra uno tra Zohouri ed Apostolakis, che si sono alternati con continuità nel ruolo. Più incertezza sulla scelte a centrocampo, influenzate anche dal modulo: con una linea a 4 dovrebbero essere Joao Paulo e Ngom Mbekeli a sistemarsi sulle corsie esterne, con al centro due tra Talal, Badolo e Moumouni. In avanti, Ricardinho agirebbe così da trequartista alle spalle della punta Luvannor, in ballottaggio con un Ankeye che ha trovato parecchio spazio in Europa.

Roma-Sheriff Tiraspol, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Svilar, Mancini, Llorente, Cristante, Karsdorp, R. Sanches, Pellegrini, Paredes, Lukaku, Belotti. All. Mourinho

Sheriff Tiraspol (4-5-1): Koval, Apostolakis, Tovar, Garananga, Artunduaga, Mbekeli, Talal, Badolo, Joao Paulo, Ricardinho, Luvannor. All. Pilipchuk

Roma-Sheriff Tiraspol, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Sheriff Tiraspol, in programma giovedì 14 dicembre alle ore 18.45 allo stadio “Olimpico” di Roma, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.