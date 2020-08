Dove vedere Roma-Siviglia in tv (e intanto inizia a delinearsi la squadra 2020-21)

Come sarà la Roma nel 2020-2021? Uno dei punti fermi è Fonseca in panchina. "Ci sono due possibilità per essere più forti. Investire come la Juve e l`Inter investono, ma la Roma non ha questa possibilità in questo momento, o dare continuità e fare un lavoro per impostare il futuro. Questo è il nostro modo". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, in un`intervista al quotidiano spagnolo As. Per l`allenatore, la ricetta giusta per la squadra giallorossa è "scommettere sui giovani, che acquisiscono esperienza e attraverso la continuità del loro lavoro, fare ciò che l`Atalanta ha fatto: essere più vicini ai primi e poter lottare per il titolo".

L'allenatore traccia un bilancio del suo primo anno in Italia: "È andato bene. Il calcio italiano è stata una grande sorpresa per me, ha un livello molto alto. Sapevo che le squadre erano forti e organizzate, ma attaccano anche e non sono solo difensive". Per Fonseca il calcio italiano non è solo catenaccio: "È vero che tatticamente e difensivamente le squadre italiane sono forti, ma dobbiamo porre fine a questo mito. Da un punto di vista offensivo, il suo calcio è uno dei migliori in Europa".

Infine, parlando del suo attaccante Dzeko, lancia una piccola frecciata ad Immobile: "Edin è un giocatore speciale. Ha segnato 16 gol, ma non tira i rigori. Ci sono altri giocatori in Italia che hanno fatto molti altri gol ma tirando rigori. Avrebbe potuto essere al di sopra di loro nell`elenco. Ha enormi qualità ed esperienza. Oggi non è facile trovare attaccanti con queste caratteristiche, forti, punti di riferimento".

Non farà parte della squadra sin da dubito Chris Smalling, che dà l'addio alla Roma. Il difensore centrale ieri ha salutato tutta Trigoria, il suo prestito è terminato e farà ritorno al Manchester United. I due club non sono riusciti a trovare l'accordo per l'estensione del prestito e la cessione del giocatore. “Sono devastato per non riuscire a finire quello che abbiamo iniziato in questa stagione - scrive Smalling sui social -. Provare l’amore che la Roma mi ha mostrato in così poco tempo è stato speciale e lo dimenticherò mai. Voglio ringraziare e augurare a tutti i giocatori e allo staff buona fortuna contro il Siviglia. Daje Roma”.

Al suo posto dovrebbe arrivare Jan Vertonghen. Come scrive il Corriere dello Sport, i giallorossi hanno trovato un accordo con l'esperto e tecnico centrale belga, svincolatosi dal Tottenham: biennale da 3 milioni di euro a stagione per l'ex Ajax, che andrà a prendere proprio il posto di Smalling.

Sempre più spazio avrà nel futuro giallorosso Lorenzo Pellegrini, che nell'estate del 2017, esattamente tre anni fa, tornava "a casa": ha raggiunto traguardi importanti tra cui una semifinale di Champions e convocazioni fisse in Nazionale maggiore. Gli manca solo un piccolo salto di qualità per diventare il vero punto fermo in mezzo al campo. La Roma spera di raggiungere presto anche l'intesa per il rinnovo di contratto, in modo da eliminare la clausola rescissoria da trenta milioni che rende Pellegrini un elemento spesso al centro di voci di mercato.

Dove vedere Roma-Siviglia di Europa League in tv

Ma ora la testa di tutti è al Siviglia. Giovedì 6 agosto 2020 la Roma affronterà il Siviglia per il turno unico degli ottavi di finale alla MSV Arena di Duisburg, che potrebbe aprire ai giallorossi le porte delle final eight.

Siviglia-Roma sarà trasmessa in diretta alle 18.55 da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport numero 201 e 252 del satellite, ma non sarà possibile vederla in chiaro su TV8. Gli abbonati potranno seguirla in streaming grazie a Sky Go oppure attraverso Now Tv, il servizio di live e streaming on demand di Sky.

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguillòn; Jordàn, Fernando, Torres; Ocampos, De Jong, Munir.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Perez; Dzeko.