Roma - Spezia 2-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Roma batte lo Spezia per 2 a 0 nel Monday Night di Serie A. La squadra di Mourinho vince la partita grazie alla sua fisicità e infatti i gol arrivano da due calci piazzati. La manovra non è pulitissima, anzi sono tanti gli errori, tecnici dei centrocampisti giallorossi. Però la squadra di Mou ritrova una grande solidità difensiva e non concede praticamente nulla agli ospiti. Con merito la Roma vince e riprende la Juventus in classifica al sesto posto staccando la Lazio.

Articolo su Roma Today

Il tabellino

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling (19' st Diawara), Ibanez; Karsdorp, Veretout (48' st Bove), Cristante, Mkhitaryan, Vina; Borja Mayoral (19' st Felix), Abraham. A disp.: Fuzato, Calafiori, Reynolds, Villar, Darboe, Zalewski, Shomurodov. All: Mourinho.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko (8' st Agudelo), Sala (17' pt Kiwior), Maggiore (8' st Bastoni), Reca; Verde (8' st Verde), Manaj. A disp.: Zoet, Zovko, Hristov, Colley, Ferrer, Sher, Nguiamba, Bertola. All: Thiago Motta.

ARBITRO: Prontera di Bologna.

MARCATORI: 6' pt Smalling (R), 11' st Ibanez (R).

NOTE: Annullato al Var una rete a Manaj (S) al 17' st. Espulso al 48' st Felix (R), per somma di ammonizioni. Ammoniti: Vina, Kumbulla (R); Gyasi (S) Recupero: 2' pt. 3' st.

Roma - Spezia 2-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Roma - Spezia 2-0 giocata lunedì 13 dicembre sono disponibili su Sky Sport