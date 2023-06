Roma-Spezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L’ultima fatica stagionale per i giallorossi arriva dopo la cocente delusione maturata alla Puskas Arena, nella finale di Europa League contro il Siviglia. All’Olimpico si presenterà lo Spezia, che proprio nella capitale si giocherà la salvezza nel massimo campionato. I liguri sono a quota 31 in classifica appaiati all’Hellas Verona, che sarà di scena a San Siro contro un Milan già sicuro del piazzamento Champions ma ancora in corsa per salire sul gradino più basso del podio. Anche la Roma, d’altro canto, è obbligata a vincere: sfumata la Champions – garantita alla vincitrice dell’Europa League ma anche messa in palio da un quarto posto in Serie A ormai irraggiungibile – i giallorossi possono comunque nuovamente partecipare alla seconda competizione continentale mantenendo il sesto posto (un punto di vantaggio da difendere nei confronti della Juventus). Per farlo, servirà tornare a vincere in campionato dove la Roma non centra l’intera posta in palio da oltre un mese e mezzo (ultima affermazione a metà aprile nel 3-0 interno con l’Udinese). In Serie A, la Roma è imbattuta contro i bianconeri: quattro vittorie ed un pari nei cinque confronti diretti finora disputati.

Roma-Spezia, le scelte di Mourinho

Le scelte del tecnico portoghese, il quale non sarà in panchina nell’ultima di campionato a causa della squalifica per somma di sanzioni, saranno bilanciate tenendo conto dell’importanza dei tre punti in palio ma anche delle fatiche di Budapest contro il Siviglia. Rui Patricio in porta e Llorente in rampa di lancio per rilevare Ibanez in una difesa che si completerà con Smalling e Mancini. A centrocampo dovrebbe rifiatare Matic, il cui posto verrà preso da Bove al fianco di Cristante, mentre sui binari laterali Missori e Zalewski si candidano a sostituire Celik e Spinazzola. Probabile chance per Belotti come vertice offensivo – con Abraham inizialmente in panchina – il quale potrebbe venire supportato sulla trequarti da Pellegrini ed El Shaarawy.

Roma-Spezia, le scelte di Semplici

In conferenza stampa l’allenatore della formazione ligure ha confermato le assenze di Bastoni e Caldara, mentre Maldini potrebbe riuscire ad essere impiegato per uno spezzone di gara. Non ci dovrebbero comunque essere grosse sorprese in merito allo schieramento in campo, con Dragowski tra i pali protetto da un terzetto difensivo formato da Wisniewski, Ampadu e Nikolaou. Fasce presidiate da Amian a destra e Reca a sinistra, a centrocampo il terzetto Esposito-Bourabia-Ekdal sembra quello destinato ad essere impiegato dal 1’, con Agudelo e Zurkowski a partire dalla panchina. In avanti, favorito il tandem composto da Gyasi e Nzola: Verde e Shomurodov come opzioni a gara in corso.

Roma-Spezia, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente, Missori, Cristante, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Pellegrini, Belotti. All. Foti

Spezia (3-5-2): Dragowski, Wisniewski, Ampadu, Nikolaou, Amian, Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca, Gyasi, Nzola. All. Semplici

Roma-Spezia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Spezia, in programma domenica 4 giugno alle ore 21 allo Stadio Olimpico, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.