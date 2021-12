Roma-Spezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Roma prova a risollevarsi nel Monday Night del diciassettesimo turno: ben sette le partite perse dai giallorossi – le ultime due consecutivamente - in questo campionato, in Serie A solo tre volte avevano registrato più sconfitte dopo le prime 16 gare stagionali, ovvero nel 1949/50 (8), 1950/51 (9), 1973/74 (8). La vittoria è quello che serve alla truppa di Mourinho per riagganciare la zona Europa, distante tre punti: in questo aiuta lo storico delle gare che la squadra capitolina ha disputato di lunedì, visto che degli ultimi dieci posticipi di inizio settimana la Roma ne ha vinti sette e ne ha pareggiati tre. Impresa complessa, quella a cui è chiamato lo Spezia, che ha perso le ultime cinque trasferte di campionato, e deve fare i conti con una difesa perforata già 36 volte: solo la Salernitana, a quota 37 con una gara in più disputata, ha fatto peggio.

Roma-Spezia , le scelte di M ourinho

Il tecnico dei giallorossi deve fare a meno di El Shaarawy e Pellegrini, fermi ai box, e degli squalificati Zaniolo e Mancini. Perplessità legate più che altro al modulo: in caso di 3-5-2, difesa con Ibanez, Smalling e Kumbulla, in mediana Karsdorp e Vina sui binari laterali ed al centro Veretout-Cristante, più Mkhitaryan avanzato. In attacco, Abraham più uno tra Borja Mayoral, il rientrante Felix - guarito dal Covid - e Shomurodov. Con il ritorno al 4-2-3-1, un centrale difensivo in meno, e nel terzetto di trequartisti finirebbero Perez-Shomurodov-Mkhitaryan in appoggio al solo Abraham di punta.

Roma-Spezia, le scelte di Thiago Motta

La rinuncia per motivi disciplinari a Nzola restringe il campo delle scelte offensive, per cui il tandem d’attacco sarà formato da Manaj e Verde (quest’ultimo favorito su Colley). Pochi dubbi sul pacchetto arretrato a protezione di Porvedel, guidato da Erlic al centro e Amian-Nikolaou come “braccetti”. Più assortimento a centrocampo: Bastoni (insidiato da Reca) e Gyasi a scorrazzare a tutta fascia, in mezzo Kovalenko e Maggiore con Sala acciaccato che dovrebbe però stringere i denti ed essere in campo dal 1’. In caso di forfait, sulla poltrona del regista si accomoderà Bourabia.

Roma-Spezia le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Kumbulla, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina, Borja Mayoral, Abraham. All. Mourinho

Spezia (3-5-2): Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore, Bastoni, Verde, Manaj. All. Thiago Motta

Roma-Spezia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Spezia sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.