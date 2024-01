Roma, l’addio di Pinto e le (tante) patate bollenti lasciate al suo successore

Ringraziamenti reciproci, auguri di migliori fortune come di prammatica per un addio scritto, ma arrivato con qualche mese di anticipo rispetto alla conclusione naturale del contratto. E’ il momento dei saluti tra la Roma e Tiago Pinto, dopo un triennio cominciato in gloria con l’affermazione in Conference League ed il colpo Dybala, ma proseguito su tonalità decisamente meno squillanti, complici gli errori e le difficoltà nel portare avanti un mercato condizionato dai paletti imposti dal Financial Fair Play, da sommare a quel biglietto d’ingresso alla Champions League non vidimato ed alla delusione per quell’Europa League sfumata in finale.

Un ciclo che si è pertanto concluso, al termine del quale stilare un bilancio è esercizio tutt’altro che semplice. Nell’era Pinto, oltre alla coppa messa in bacheca con il successo di Tirana, sono arrivati sulla sponda giallorossa della Capitale José Mourinho, Paulo Dybala e Romelu Lukaku: in pochi avrebbero scommesso sullo sbarco a Trigoria di nomi di simile caratura, operazioni che hanno visto il dirigente lusitano temporeggiare per poi affondare i colpi, seppur con meriti che vanno condivisi. Quanto credito possano generare tali “botti” è indubbiamente soggettivo, perché poi nel conto vanno messi anche i flop: dal cospicuo esborso per assicurarsi i dimenticabili Shomurodov e Vina, all’ultima scelta sbagliata rappresentata dal portare a Roma Renato Sanches, fino alle (tante) titubanze che hanno finito per dissolvere alcune trattative. Soprattutto in attacco, con Marcos Leonardo, Zapata e Morata, o a centrocampo con Xhaka e Frattesi, ma anche l’affare Bonucci che forse sarebbe stato da gestire in maniera migliore.

Sia quel che sia, in casa Roma si volterà pagina. Ed il lavoro che attenderà il nuovo direttore sportivo, sul cui nome la proprietà sta già ragionando, dovrà essere indirizzato a proseguire il cammino sul solco tracciato dal suo successore. Più facile a dirsi che non a farsi, a partire proprio dal tecnico: il popolo giallorosso è tutto con un Mourinho che ha dichiarato di voler proseguire la sua avventura romana e romanista, ma che si può legittimamente affermare sia intenzionato ad alzare l’asticella delle ambizioni ed irrobustire l’organico. Ci sarà allora da scovare una soluzione per trattenere Dybala in possesso di una clausola rescissoria pericolosamente bassa, così come trovare la quadra per evitare la partenza di Lukaku il cui riscatto imporrà un sacrificio economico non indifferente. Operazioni per cui sarà necessario lavorare in uscita (cosa che a Pinto era nel complesso riuscita bene), sebbene l’elenco dei “sacrificabili” non contempli pezzi da novanta in grado di regalare robuste monetizzazioni. Diverse patate bollenti, insomma, che comporteranno una certa abilità per essere maneggiate dal nuovo chef del mercato giallorosso senza incorrere nel rischio di indispettire la piazza, partendo cioè col piede sbagliato nel suo operato.