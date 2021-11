Roma - Torino 1-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La partita tra Roma e Torino, valida per la 14esima giornata di Serie A 2021-22, è terminata con il risultato di 1-0: decisivo il gol di Abraham al 33'. Il Toro è ora in 13esima posizione a 17 punti, 4 in meno della Juve.

Il Toro parte prudente, impegnato ad arginare le sfuriate offensivi della Roma, che però al 14' perde Lorenzo Pellegrini per infortunio. Da questo momento i granata prendono maggiormente l'iniziativa, con Pobega e Belotti che fanno venire un paio di brividi alla curva Sud.

Poi però è la Roma a passare in vantaggio, con Mhkitaryan che trova il corridoio giusto per avanzare e servire Abraham un assist che l'inglese trasforma in gol.

Il tabellino

RETI: 32′ Abraham

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini (15′ Carles Perez, 93′ Kumbulla), Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy (87′ Vina); Zaniolo, Abraham. A disposizione: Boer, Fuzato, Afena-Gyan, Bove, Darboe, Mayoral, Reynolds, Shomurodov, Zalewski. All. Mourinho TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (46′ Zima), Bremer, Buongiorno (76′ Baselli); Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda (76′ Zaza); Brekalo, Praet (76′ Pjaca); Belotti (79′ Sanabria). A disposizione: Berisha, Gemello, Aina, Izzo, Kone, Linetty, Rincon. All. Juric ARBITRO: Chiffi AMMONITI: Zima, Ibanez, Kumbulla

Roma - Torino 1-0: dove vedere gol e highlights

Le immagini salienti di Roma - Torino 1-0 giocata domenica 28 novembre sono disponibili su Sky Sport