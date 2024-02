Roma-Torino, le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo la notte europea che ha regalato la qualificazione agli ottavi di Europa League (acquisiti battendo nel doppio confronto il Feyenoord), la Roma si rituffa in un campionato che la vede in netta ripresa ed impegnata nella rincorsa alla zona Champions. Di fronte alla formazione di De Rossi un Torino che nella sfida casalinga di giovedì – valevole per il recupero della ventiduesima giornata – ha incassato la prima sconfitta del 2024: lo 0-2 contro la Lazio ha interrotto la striscia di sei risultati utili consecutivi in Serie A, fatta di tre vittorie e tre pareggi, con quattro clean sheet ed appena due reti subite. Nettamente a favore dei giallorossi il bilancio degli ultimi venticinque anni di incroci: in trentotto confronti diretti, il Toro si è imposto appena sei volte, due delle quali in occasione degli ottavi di Coppa Italia (dicembre 2007 e dicembre 2017), sette i pareggi – sei volte per 1-1, compreso quello dell’andata in Piemonte – e ben venticinque affermazioni giallorosse, che all’Olimpico in diciotto gare stagionali hanno ceduto il passo solo alle due milanesi nei confronto di campionato centrando dodici successi.

Roma-Torino le scelte di De Rossi

Le fatiche di coppa potrebbero condizionare le scelte nel posticipo contro i granata. Non destano preoccupazioni le condizioni di Llorente, uscito per un colpo alla testa nel match contro il Feyenoord: sarà comunque avvicendato da Ndicka (in concorrenza con Huijsen) che affiancherà Mancini al centro della difesa, che si completerà a destra con Karsdorp (insidiato da Kristensen) ed Angeliño a sinistra. A centrocampo Pellegrini, in un momento eccellente, proverà a stringere i denti dopo l’uscita di scena in Europa League per un fastidio di carattere fisico: il reparto prevederà anche Cristante e Paredes, con il primo che potrebbe rifiatare lasciando posto a Bove. A cambiare completamente potrebbe invece essere il volto offensivo dei giallorossi, sebbene Lukaku abbia bisogno di minutaggio per riscattarsi dopo un paio di prove incolori: al suo posto sarebbe eventualmente pronto Azmoun, così come Baldanzi e Zalewski per rimpiazzare Dybala ed El Shaarawy. Tra i pali, conferma per Svilar.

Roma-Torino, le scelte di Juric

Il tecnico granata perde Tameze per un problema al bicipite femorale, ma recupera Buongiorno, il quale però potrebbe lasciare ancora spazio a Masina sul centro-sinistra di una difesa che prevede anche Lovato e Djidji (alle prese con una contusione alla caviglia, in preallarme c’è Sazonov) a proteggere Milinkovic Savic. Sui binari laterali correranno Bellanova e Lazaro, qualche dubbio in più in mediana con Ricci, Linetty ed Ilic a contendersi due maglie: in caso di utilizzo di tutti e tre, il sacrificato sarebbe Vlasic, altrimenti schierato sulla trequarti ad innescare il tandem offensivo composto da Zapata e Sanabria.

Roma-Torino, le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Svilar, Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angeliño, Paredes, Cristante, Pellegrini, Baldanzi, Lukaku, Zalewski. All. De Rossi

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic, Djidji, Lovato, Masina, Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro, Vlasic, Zapata, Sanabria. All. Juric

Roma-Torino, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Torino, in programma lunedì 26 febbraio alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.