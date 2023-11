Roma-Udinese: formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Roma si affida al “fortino” dell’Olimpico per dare l’assalto alla zona Europa della classifica. L’unica sconfitta interna del torneo risale infatti al match di inizio settembre contro il Milan: la sfida con l’Udinese servirà anche a prendere un’adeguata rincorsa per una fine di 2023 che prevederà i confronti con Fiorentina, Napoli e Juventus ma anche gli ultimi due impegni di Europa League con in palio la qualificazione diretta alla seconda fase della competizione. I friulani, dal canto loro, hanno mosso con regolarità la classifica da due mesi: con tanti pareggi, ben otto nelle ultime undici uscite (un record prendendo in esame i primi cinque grandi campionati europei in corso), ma anche strappando i tre punti a San Siro contro il Milan. Il bilancio recente sorride ai padroni di casa: la Roma ha trovato il successo in sei delle ultime nove gare contro l’Udinese in Serie A (completano la statistica un pareggio e due successi bianconeri). Ancora più netto il gap in termini di risultati analizzando gli incroci all’Olimpico, nei quali i giallorossi hanno messo in cassaforte i tre punti in dodici occasioni nelle ultime 14 sfide nella Capitale.

Roma-Udinese, le scelte di Mourinho

Con Smalling ancora in pianta stabile ai box, il tecnico lusitano ripartirà dalla consueta difesa che contemplerà Rui Patricio tra i pali ed il terzetto composto da Llorente, Mancini e Ndicka. Più incertezza nella linea mediana, che dovrebbe nuovamente contare su capitan Pellegrini, schierato insieme a Cristante in compagnia di uno tra Paredes e Bove. Sui binari laterali correranno Karsdorp a destra – in ballottaggio con Kristensen – e Spinazzola favorito su Zalewski. In avanti, spazio alla coppia Lukaku-Dybala. Possibile l’inserimento in corso d’opera di Renato Sanches, che durante ha superato i problemi fisici che lo avevano tenuto a riposo nel corso del mese di novembre.

Roma-Udinese, le scelte di Cioffi

Si sta progressivamente svuotando l’infermeria bianconera: Ebosele ha superato il risentimento muscolare che lo ha fermato e riprenderà posto sulla fascia destra, con Zemura sul versante mancino più Kamara pronto a subentrare dalla panchina. Nuovamente disponibile anche Lovric, che si giocherà il posto con Payero il posto in un centrocampo che prevederà anche Samardzic e Walace. Nella retroguardia a protezione di Silvestri rientra Kabasele dopo la squalifica, titolare con Perez e Bijol. In avanti, probabile l’utilizzo di Pereyra in appoggio a Success prima punta, favorito su Lucca.

Roma-Udinese, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola, Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Udinese (3-5-1-1): Silvestri, Perez, Bijol, Kabasele, Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura, Pereyra, Success. All. Cioffi

Roma-Udinese, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Udinese, in programma domenica 26 novembre alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.