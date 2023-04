Roma-Udinese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Doppio impegno casalingo nel breve volgere di pochi giorni per la Roma, chiamata a rialzarsi dopo il k.o. di Rotterdam in Coppa. Prima di provare a “ribaltare” il Feyenoord e garantirsi il visto di ingresso alle semifinali di Europa League, la formazione di José Mourinho attende un Udinese che dopo un marzo produttivo (pareggio a Bergamo con l’Atalanta, vittoria ad Empoli ed in casa contro il Milan) ha rallentato la marcia con la rovinosa caduta di Bologna ed il 2-2 interno col Monza. I giallorossi, oltre a difendere il terzo posto, devono anche vendicare la gara di andata in cui i friulani si imposero 4-0 (sconfitta più pesante stagionale per i capitolini): favorevole, nel complesso, la tradizione all’Olimpico, dove la Roma ha trovato la vittoria in otto delle ultime nove gare casalinghe contro l’Udinese in Serie A. Inoltre le due squadre non pareggiano all’Olimpico dal marzo 2009 (1-1 con gol di Felipe e Vucinic): da allora in 13 sfide ben 11 successi giallorossi e due bianconeri. Più in generale gli incroci nel massimo campionato sono 97: le affermzioni giallorosse sono 50, 24 i pareggi, 23 le vittorie bianconere. Proporzioni analoghe esaminando i 48 confronti disputati nella Capitale, con 29 vittorie dei padroni di casa e 12 pareggi.

Roma-Udinese, le scelte di Mourinho

Tra infortuni e necessità di far prendere fiato a chi ultimamente è stato più “spremuto”, l’allenatore portoghese varerà un undici di partenza che prevede alcune novità rispetto alle ultime uscite. Non ci saranno né Dybala né Abraham, per cui si valuta un recupero flash in vista del ritorno di Europa League, come del resto Solbakken ai box per un infortunio alla spalla analogo a quello patito dal centravanti inglese. In avanti, probabile quindi l’utilizzo di Belotti, supportato sulla trequarti da Pellegrini ed El Shaarawy: il punto di domanda è costituito da Wijnaldum, il quale potrebbe trovare spazio dal 1’ sia tra le linee che nel cuore della mediana, rilevando uno tra Cristante e Matic. Possibili rotazioni anche sulle fasce, con Celik candidato a sostituire uno tra Zalewski e Spinazzola, e nel terzetto a protezione di Rui Patricio: la presenza di Mancini non dovrebbe essere in discussione, mentre si candidano per un posto non solo Llorente – per Ibanez – ma anche Kumbulla per dare riposo al pluriutilizzato Smalling.

Roma-Udinese, le scelte di Sottil

Tutti disponibili ad eccezione dei lungodegenti Deulofeu ed Ebosse, compreso Pereyra il quale rientra dalla squalifica. La posizione in cui il capitano bianconero sarà schierato costituisce uno dei dubbi della vigilia: o in appoggio a Beto che agirà da unico riferimento offensivo, con l’utilizzo di Samardzic a centrocampo insieme a Lovric (in vantaggio su Arslan) e Walace, oppure in mediana e Success che andrebbe quindi a comporre il tandem offensivo con la punta lusitana nel più classico dei 3-5-2. Le corsie laterali dovrebbero essere presidiate da Ehizibue ed Udogie, il quale si deve guardare dalla rimonta di Ebosele, mentre il terzetto difensivo prevederà Perez, Bijol e Becao. Tra i pali Silvestri.

Roma-Udinese, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente, Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola, El Shaarawy, Pellegrini, Belotti. All. Mourinho

Udinese (3-5-2): Silvestri, Becao, Bijol, Perez, Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie, Success, Beto. All. Sottil

Roma-Udinese, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Udinese, in programma domenica 16 aprile alle 20.45 allo Stadio Olimpico, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.