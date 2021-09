Roma-Udinese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Roma per l’immediato riscatto dopo il passo falso di Verona, Udinese per cancellare la quaterna secca sulla ruota di Napoli. All’Olimpico si prospetta un match carico a livello motivazionale per ambedue le formazioni, nel posticipo serale del quinto turno di Serie A (inizio ore 20.45). Mourinho in conferenza stampa ha sottolineato l’importanza di convogliare la delusione patita per l’ultimo passo falso in energie fisiche e mentali per ricominciare a camminare spediti, Gotti sottolinea la consapevolezza di affrontare un ciclo difficile (dopo Roma c’è la Fiorentina) da affrontare a testa alta e con determinazione.

Roma-Udinese, le scelte di Mourinho

Mourinho cambia pedine nello scacchiere un po’ per necessità, un po’ per un turn-over legato alla vicinanza del derby capitolino. Solo panchina per Vina, alle prese con una contusione al ginocchio che lo ha obbligato a proseguire nel lavoro differenziato: al suo posto Calafiori in una difesa che contempla anche Karsdorp, Mancini e Smalling al posto di Ibanez. Inamovibili in mediana Veretout e Cristante, sulla trequarti in rampa di lancio Carlos Perez - per far rifiatare Zaniolo - con Pellegrini e Mkhitaryan a supportare Abraham favorito come punta centrale e rientrato ieri in gruppo dopo il fastidio muscolare accusato martedì (con l’eventuale alternativa rappresentata da Borja Mayoral).

Roma-Udinese, le scelte di Gotti

Previste alcune novità nell’undici di partenza bianconero: dinnanzi al portiere Silvestri il terzetto difensivo potrebbe essere composto da Nuytinck, Samir e da De Maio che il tecnico dei friulani lancerebbe dal 1’ per Becao. Stryger Larsen, malconcio dopo Napoli, lascerebbe la corsia di sinistra a Zeegelaar, a destra Molina, in mezzo Walace, Arslan e l’opzione Makengo, scelta che metterebbe Pereyra a supporto di Beto come riferimento offensivo (col portoghese a giocarsi – da favorito – la maglia con Pussetto) e concederebbe contestualmente un turno di riposo a Deulofeu, il quale partirebbe dalla panchina.

Roma-Udinese, le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; De Maio, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Zeegelaar; Pereyra; Beto. Allenatore: Gotti.

Roma-Udinese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Roma-Udinese sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.