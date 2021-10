Roma, perchè dai giovani (e dal mercato) può arrivare una spinta decisiva

Dalle convocazioni, ai fatti. L’ultima uscita della Roma ha fatto capire che dietro quella scelta fatta domenica di rinunciare, persino per la panchina, ad alcuni dei protagonisti – in negativo – della terribile trasferta scandinava di Conference League c’era ben altro. Mourinho ha infatti tenuto la barra a dritta: monitorando il materiale a disposizione nel vivaio giallorosso e responsabilizzando quei prodotti del settore giovanile utili per supportare adeguatamente i titolari.

Non solo Calafiori, quindi, che in questo avvio di stagione ha quasi raggiunto il numero di presenze accumulato l’anno passato - il quale ha segnato il suo debutto in prima squadra – e che si sta proponendo come più di un semplice ripiego nella fascia sinistra occupata da Vina. E non solo Darboe, che ha scalato l’indice di gradimento del tecnico portoghese fino a diventare l’alternativa principale a Veretout e Cristante. Ora c’è anche Felix Afena-Gyan, diciottenne attaccante ghanese punto di forza della Primavera di De Rossi e determinante col suo ingresso in campo nella rimonta centrata dalla Roma a Cagliari.

Se quindi la rinnovata scelta di non convocare i vari Villar, Diawara, Borja Mayoral e Reynolds suona come una precisa dichiarazione di intenti sull’esclusione dei giocatori dal progetto-Mou (che dunque va ben oltre l’ipotizzata “punizione” per quanto accaduto in Conference League), salvo dietro-front saranno i giovani del vivaio giallorosso a “coprire le spalle” dei titolarissimi. Secondo un copione, peraltro, già visto nelle passate gestioni del tecnico portoghese, che raccontano infatti di dissidi profondi tecnici ma anche personali (Gallas, Casillas, Juan Mata, Hazard per citarne alcuni) ma anche della promozione di giovani entrati poi nel circuito dei big (Casemiro, Morata e Nacho, esaminando solo gli anni di Madrid).

Il tutto senza dimenticare le trattative che la dirigenza sta portando avanti, che sono – accanto agli “under” – la seconda risorsa a disposizione della Roma per accrescere non solo numericamente ma anche qualitativamente la rosa. Sempre caldo il fronte Zakaria, centrocampista del Borussia Monchengladbach, spunta il nome di un Dani Ceballos che Ancelotti sta utilizzando poco a Madrid e del giovane jolly difensivo Pedersen del Feyenoord. Pertanto, dai giovani – ora - e dal mercato – più avanti – la spinta: per far sì che l’arco di Mourinho possa scoccare più frecce di quelle adesso garantite dalla sua “squadra principale”.