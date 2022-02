Roma - Verona 2-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Roma pareggia per due a due all’Olimpico contro l’Hellas Verona. La squadra veneta è ben organizzata al contrario della Roma, piena di assenze. A salvare Mou ci pensano due giovanissimi Bove (’02) e Volpato (’03) ma anche i cambi di Tudor. La squadra ospite è padrona del campo per più di un’ora di gioco ma i cambi troppo precoci di Tudor rompono l’equilibrio del Verona. Al contrario Mou, dopo un primo tempo vergognoso e chiuso fra i fischi, ribalta la Roma nell’intervallo dando spazio ai giovani che entrano con un piglio e una voglia non messa in campo dai titolari. Un pareggio d’oro per la Roma però ancora lontana dalla qualità del gioco, troppo emotiva e nervosa. Al triplice fischio per Mou e la squadra ci sono solo fischi, gli applausi sono solo per i giovani che hanno salvato la Roma da una sconfitta che sembrava inevitabile.

Il tabellino

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio 5,5; Karsdorp 4, Smalling 5,5, Kumbulla 4, Vina 4 (dal 46’ Zalewski 6); Cristante 4, Oliveira 4,5 (dal 46’ Veretout 5,5); Maitland-Niles 4 (dal 78’ Bove 7), Pellegrini 4, Felix 4 (dal 62’ Volpato 7); Abraham 4. All.: Mourinho 4,5.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò 5; Ceccherini 6,5 (dal 78’ Sutalo s.v.), Gunter 6,5, Casale 6,5 (dal 56’ De Paoli 5,5); Faraoni 6, Ilic 6,5, Tameze 7 (dal 78’ Retsos s.v.), Lazovic 6,5; Caprari 7,5 (dal 63’ Bessa 5,5), Barak 7; Simeone 6 (dal 63’ Lasagna 5,5). All.: Tudor 6.

Marcatori: 65’ Volpato (R), 84’Bove (R); 5’ Barak (V), 20’ Tameze (V).

Ammoniti: Pellegrini (R), Karsdorp (R), Oliveira (R); Casale (V), Gunter (V).

Espulsi: Mourinho (R).

Arbitro: Pairetto.

Roma - Verona: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Roma - Verona 2-2 giocata sabato 19 febbraio sono disponibili su Sky Sport