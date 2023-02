Roma-Verona, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una Roma in piena corsa Champions ospita il Verona in un incontro che, nelle intenzioni dei giallorossi, dovrà portare non solo punti buoni per rimanere agganciata al gruppo delle prime quattro, ma anche essere un viatico per il ritorno di coppa di giovedì prossimo, quando sarà necessario ribaltare l’1-0 di Salisburgo per non terminare anzitempo l’avventura in Europa League. Non tragga però in inganno la precaria classifica dei gialloblù: il Verona, con la ripartenza del torneo dopo il Mondiale ha decisamente cambiato andatura. Quattro i risultati utili nell’ultimo mese subendo appena due reti, e più in generale 12 punti conquistati in sette giornate dall’inizio del 2023, bottino inferiore nel periodo solo a quello di Napoli, Atalanta, Inter, Monza, Juventus e Roma. A sorridere ai giallorossi è però il bilancio complessivo negli scontri diretti (38 vittorie a 13 nei 73 incroci) ed anche la striscia di imbattibilità contro l’Hellas all’Olimpico, che conta 25 risultati utili (19 successi e 6 pareggi). Se i tre punti dovessero poi coincidere con un clean sheet, la squadra di Mourinho eguaglierebbe il record di vittorie consecutive casalinghe senza incassare reti, risalente a più di otto anni fa.

Roma-Verona, le scelte di Mourinho

Dal sospiro di sollievo per Dybala, che non sarà della partita ma per cui sono state escluse lesioni gravi, alla preoccupazione per Pellegrini la cui presenza è messa in dubbio da un affaticamento muscolare. Probabile che in vista del return-match di Europa League col Salisburgo, José Mourinho preferisca tenerlo a riposo precauzionale. Previste comunque diverse rotazioni: in difesa, davanti a Rui Patricio, dovrebbe rifiatare Smalling, con Kumbulla a sostituirlo per completare la retroguardia che contemplerà anche Mancini e Ibanez. A centrocampo Celik (in staffetta con Karsdorp?) e Zalewski sui binari laterali, in mezzo Bove concederebbe un turno di riposo a Matic affiancando Cristante. Più delicata la situazione davanti, dove è sicuro di un posto El Shaarawy: potrebbe esserci spazio – con un passaggio di consegne a gara in corso – tra Wijnaldum e Volpato, così come tra Belotti ed Abraham, col secondo che, però, sembra favorito per partire titolare.

Roma-Verona, le scelte di Zaffaroni

Oltre a Djuric, operato al menisco, ed al lungodegente Henry, il tecnico della formazione scaligera dovrà rinunciare anche a Miguel Veloso fermato da noie muscolari, ma ritroverà Faraoni che pone la sua candidatura ad un posto da titolare sull’out destro (dove Depaoli resta in vantaggio), mentre sul versante opposto agirà Doig, con Duda e Tameze posizionati nel cuore della mediana. In avanti Gaich – favorito su Lasagna – sarà il vertice offensivo innescato sulle trequarti da Lazovic e Ngonge. La retroguardia, a protezione di Montipò, sarà diretta da Hien con Magnani e Coppola a fungere da braccetti, col sacrificio di Ceccherini.

Roma-Verona, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Ibanez, Celik, Cristante, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Wijnaldum, Abraham. All. Mourinho

Verona (3-4-2-1): Montipò, Coppola, Hien, Magnani, Depaoli, Duda, Tameze, Doig, Lazovic, Ngonge, Gaich. All. Zaffaroni

Roma-Verona, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Verona, in programma domenica 19 febbraio alle 20.45 allo Stadio Olimpico, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.