Roma-Vitesse: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Forte dell’affermazione su misura dell’andata, la Roma cerca all’Olimpico il pass per i quarti di finale della Conference League. Al netto del pareggio acciuffato in extremis ad Udine, la Roma si presenta all’appuntamento con il Vitesse forte di una serie di sei risultati positivi tra Serie A ed Europa, con l’ultima battuta d’arresto risalente al match di Coppa Italia contro l’Inter. Positivo lo storico nelle coppe continentali: i giallorossi hanno perso soltanto una delle ultime 26 partite casalinghe (diciannove i successi, sei i pareggi), restando imbattuta nelle 16 più recenti, con una media nelle ultime dieci sfide di 3,2 gol a incontro. La formazione olandese, dal canto suo, sta oltremodo faticando in Eredivisie, al sesto posto staccata sia dalla vetta (-23 dall’Ajax capolista) che dalla Zona Europa. Poco incoraggianti i precedenti esterni per il Vitesse in campo europeo: mai vittoriosa in Italia, due sole affermazioni nelle ultime diciassette trasferte affrontate.

Roma- Vitesse , le scelte di Mourinho

La necessità del tecnico giallorosso di rinfrescare l’undici di partenza, in previsione dell’imminente derby capitolino, si scontra non solo con l’importanza di passare il turno, ma anche con le squalifiche di Mancini e Sergio Oliveira. Quindi ancora difesa a tre davanti a Rui Patricio con Ibanez, Smalling e Kumbulla. A centrocampo straordinari per Karsdorp sulla destra (meno probabile il ricorso a Maitland-Niles), in mezzo Pellegrini e Cristante (in ballottaggio con Veretout) ed a sinistra volata a tre tra Vina, Zalewski ed El Shaarawy. Mkhitaryan e Zaniolo agiranno tra le linee con Abraham di punta. Due le opzioni: un ritorno alla difesa a 4 con Smalling a rifiatare, Vina terzino puro a sinistra ed un centrocampista in più (Veretout nella diga mediana e Pellegrini più avanzato), e Felix in staffetta con Zaniolo.

Roma- Vitesse , le scelte di Letsch

L’allenatore degli olandesi non ha portato con se Bero e Hayek: al loro posto nell’elenco dei convocati figurano Vroegh e Cornelisse. Houwen si accomoderà tra i pali, probabile il ricorso alla difesa a tre con Bazoer a rilevare lo squalificato Oroz – partito ugualmente per Roma – più Rasmussen e Doekhi. A centrocampo fasce presidiate da Dasa a destra e da Wittek sul versante opposto, con in mezzo Trondstad e Domgjoni. Probabile chance per Gboho in qualità di trequartista a supportare Openda e Grbic, con Frederiksen come alternativa, eventualmente spendibile anche nel tridente col potenziale passaggio alla difesa a quattro e l’utilizzo di Yapi.

Roma- Vitesse , le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Zalewski, Zaniolo, Mkhitaryan, Abraham. All. Mourinho

Vitesse (3-5-2): Houwen, Bazoer, Doekhi, Rasmussen, Dasa, Tronstad, Domgjoni, Wittek, Gboho, Grbic, Openda. All. Letsch

Roma- Vitesse , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Vitesse sarà trasmessa in chiaro da TV8 (canale 8 del digitale terrestre) oltre che da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.