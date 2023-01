Roma-Zaniolo, prende campo l'ipotesi divorzio: le possibili destinazioni

L’interminabile tira e molla sembrerebbe giunto a conclusione. Il condizionale è d’obbligo, quando si tocca l’argomento Zaniolo, considerato che nell’ultimo anno sul suo conto si è scritto ed ipotizzato tanto. Prima imprescindibile e poi sacrificabile, da luce che si accende a intermittenza a faro che illumina fino ad abbagliare la campagna europea della Roma terminata con la vittoria in Conference League, fino alla trattativa per un rinnovo che ha fatto registrare passi in avanti e retromarce fino a cristallizzarsi. E con il tempo che intanto è passato, si è anche sensibilmente ridotta la distanza che separa il giocatore da gennaio 2024, quando l'attaccante giallorosso potrà liberamente trattare con altre squadre e scegliere la sua futura destinazione, dopo la conclusione dell’attuale contratto col club capitolino che come data di scadenza ha giugno 2024.

Eventualità, questa, che la Roma non si può assolutamente permettere di prendere in esame: Zaniolo resta un patrimonio della società, ed anche se la quadra per una sua permanenza nella capitale non è stata trovata, il rischio di perderlo senza poter monetizzare la sua partenza non può essere corso. Anche in considerazione della salvaguardia del bilancio societario, che da una cessione remunerata trarrebbe beneficio nonché margine di manovra per poter operare in entrata. D’altronde, non c’è mai stata la sensazione che le parti fossero davvero vicine per stringersi la mano e siglare un accordo che sancisse la permanenza del giocatore a Trigoria, sebbene nelle ultime settimane erano giunte voci di una proposta di adeguamento – fino ai quattro milioni a stagione più bonus – per prolungare il contratto fino al 2027. Indiscrezioni che però al momento, senza adeguate conferme, sono destinate a restare tali e ad avvalorare l’ipotesi di un divorzio.

Sono sempre la parte economica e la tempistica a giocare un ruolo essenziale nella vicenda. Non solo per l’importo annuale da corrispondere a Zaniolo – su cui l’accordo ancora non c’è – ma anche sulla cifra da pretendere per la sua cessione. Che, ovviamente, inizia a calare se comparata ai 60 milioni chiesti a Juventus e Tottenham in estate: la valutazione sul giocatore resta soggettiva, il tempo che passa - e potrebbe permettere ad altri club di trattarlo a parametro zero – invece no, e suggerisce di trovare un equilibrio tra il non svenderlo e fare un prezzo adeguato al suo valore (nell’ordine dei 40 milioni di euro) ed alle logiche di mercato. D’altronde, le pretendenti non mancano: non solo realtà di Premier League, ma anche Borussia Dortmund ed Atletico Madrid seguono con interesse la situazione. Come pure l’Inter, che vanta una percentuale sulla rivendita. Intanto, Nicolò pubblica una story su Instagram che vede protagonista CR7: “Tutto ha una soluzione, tranne la morte”, dice il campione lusitano. Ma quale sia il risolvibile problema a cui Zaniolo farebbe eventualmente riferimento, non è dato saperlo.