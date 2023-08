Dove giocherà Romelu Lukaku nella prossima stagione

Sembrava destinato a fare ritorno alla "sua" Inter, squadra per la quale, in più di un'occasione, ha speso paroli al miele. Peccato, però, che mentre pronunciava quelle stesse parole Romelu Lukaku, in gran segreto, stesse flirtando con la Juventus, "tradendo" così il patto con i nerazzurri e causando la brusca interruzione della trattativa. E Big Rom, così, è rimasto, almeno fino ad oggi, al Chelsea, club che lo ha messo ormai ai margini in attesa di trovargli una nuova sistemazione. Che tarda ad arrivare.

Sì, perché quando manca ormai soltanto poco più di una settimana alla chiusura della sessione estiva di calciomercato, Lukaku rimane ancora "intrappolato" a Londra, con nessuna trattativa, al momento, entrata nel vivo. La suggestione Juventus, soprattutto dopo l'esordio convincente dei bianconeri in campionato, sembra essersi raffreddata, con il tecnico Massimiliano Allegri che potrebbe essersi convinto a puntare con decisione su Dusan Vlahovic. Qualche rumors delle ultime ore ha poi accostato il belga al Milan, ma difficilmente i rossoneri, che in rosa hanno già Olivier Giroud, punteranno davvero su un profilo come quello di Lukaku.

Qualche sondaggio, negli ultimi giorni, è stato avanzato da Roma e Tottenham, chiamate a sostituire rispettivamente Tammy Abraham, che rimarrà ai box a lungo per infortunio, ed Harry Kane, passato al Bayern Monaco. Due soluzioni forse percorribili, che potrebbero però sbloccarsi solamente in extremis. Ed è per questo che, al momento, l'ipotesi più viva per il futuro di Big Rom rimane l'Arabia Saudita, destinazione fin qui rifiutata dal belga, ma che, di fronte allo scenario di trascorrere mesi da spettatore, potrebbe infine essere accettata.